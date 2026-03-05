Ο Μπραντ Πιτ έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (05-03-2026) στη Χαλκίδα με θαλαμηγό, προκειμένου να επισκεφθεί τα σημεία όπου θα πραγματοποιηθούν σκηνές της ταινίας «The Riders», στην οποία πρωταγωνιστεί. Ο διάσημος ηθοποιός παραμένει αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα και, σύμφωνα με ανθρώπους της παραγωγής, έχει εντυπωσιάσει με τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του στα γυρίσματα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα γυρίσματα στη Χαλκίδα θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Τα συνεργεία έχουν ήδη εγκατασταθεί στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, όπου έχουν τοποθετηθεί οι κάμερες και έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Μετά την ολοκλήρωση των σκηνών εκεί, ο ηθοποιός θα μεταβεί στη Νέα Μάκρη από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου, για να γυριστούν οι τελευταίες σκηνές της ταινίας που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το evima.gr, η θαλαμηγός «Persefoni» που μετέφερε τον ηθοποιό έδεσε στο λιμάνι μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Χαλκίδας λίγο μετά τις 05:00 το πρωί. Τα γυρίσματα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι αργά το απόγευμα και θα πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό του κτηρίου του σταθμού.

Παράλληλα, εργαζόμενοι της Hellenic Train βρίσκονται στον χώρο ενημερώνοντας τους επιβάτες ότι σήμερα δεν είναι δυνατή η έκδοση εισιτηρίων από τον σταθμό της Χαλκίδας και ότι η διαδικασία γίνεται μόνο μέσα στα τρένα.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Edward Berger, γνωστός από την ταινία All Quiet on the Western Front, η οποία τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, αλλά και από το Conclave που συγκέντρωσε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1994 του Αυστραλού συγγραφέα Tim Winton, το οποίο είχε βρεθεί και στη λίστα των υποψηφιοτήτων για το βραβείο Booker Prize.

Λίγα λόγια για την ταινία The Riders

Το The Riders είναι διεθνής κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ. Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Η συμμετοχή του Μπραντ Πιτ ανεβάζει τον πήχη της παραγωγής, ενώ η επιλογή της Ύδρας δεν είναι τυχαία, καθώς το νησί προσφέρει μοναδικά φυσικά τοπία και αυθεντική αρχιτεκτονική που ταιριάζουν απόλυτα στο κινηματογραφικό ύφος της ταινίας.

Για την τοπική κοινωνία, το The Riders σηματοδοτεί όχι μόνο διεθνή προβολή, αλλά και ουσιαστικά οικονομικά οφέλη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ανερχόμενου προορισμού για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο Μπραντ Πιτ θα ενσαρκώσει τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully – έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του έπειτα από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.

Με πληροφορίες από evima.gr/