Ο Μπράντλεϊ Κούπερ θα υποδυθεί τον θρυλικό διοικητή Duke στη νέα ταινία «G.I. Joe» της Paramount, την οποία θα σκηνοθετήσει ο Ντάνι ΜακΜπράιντ.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής και το υπόλοιπο καστ κρατιούνται ως επτασφράγιστο μυστικό, η Paramount υπόσχεται ότι το φιλμ θα προσφέρει μια φρέσκια ματιά στη δημοφιλή σειρά παιχνιδιών της Hasbro. Ο ΜακΜπράιντ συνυπογράφει επίσης το σενάριο με τους Τζεφ Φράντλεϊ και Τζον Καρσιέρι.

Παράλληλα, το στούντιο επιβεβαίωσε ότι το «G.I. Joe» δεν θα συνδεθεί με το σύμπαν των «Transformers», ακυρώνοντας τις προσδοκίες για μια πιθανή συνάντησή τους, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί το φινάλε του φιλμ «Transformers: Rise of the Beasts» (2023).

Ο 12 φορές υποψήφιος για Όσκαρ σταρ αυτή τη περίοδο βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής για το prequel της ταινίας «Ocean’s 11». Ο Κούπερ σκηνοθετεί το πρότζεκτ, ενώ παράλληλα πρωταγωνιστεί μαζί με τους Μάργκοτ Ρόμπι, Μόνικα Μπάρμπαρο και Βάγκνερ Μόουρα.

Σημειώνεται ότι τον χαρακτήρα του Duke είχε υποδυθεί ο Τσάνινγκ Τέιτουμ στις ταινίες «G.I. Joe: Rise of Cobra» και «G.I. Joe: Retaliation», που κυκλοφόρησαν από την Paramount το 2009 και το 2013, αντίστοιχα.

Το επερχόμενο φιλμ αποτελεί το πρώτο μεγάλο σκηνοθετικό βήμα του ΜακΜπράιντ στον κινηματογράφο. Στο παρελθόν είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία του πιλότου της κωμικής σειράς «The Righteous Gemstones» του HBO, καθώς και ορισμένων επεισοδίων του «Vice Principals».

Τη διεύθυνση παραγωγής έχουν οι Λορέντζο ντι Μποναβεντούρα (Lorenzo di Bonaventura), Μαρκ Βαχράντιαν (Mark Vahradian) και Ζεβ Φόρμαν (Zev Foreman) για λογαριασμό της Hasbro Entertainment.

Οι συμπρόεδροι της Paramount Pictures, Τζος Γκρίνσταϊν (Josh Greenstein) και Ντάνα Γκόλντμπεργκ (Dana Goldberg), σχεδιάζουν αρκετά ακόμη μεγάλα πρότζεκτ βασισμένα σε δημοφιλή franchises. Σύμφωνα με το Variety, στα σκαριά βρίσκεται το σίκουελ της ταινίας «Days of Thunder» με πρωταγωνιστές τον Τομ Κρουζ (Tom Cruise) και την Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway). Παράλληλα, το στούντιο ετοιμάζει τη συνέχεια του «World War Z», μια νέα ταινία «Paranormal Activity», ένα νέο «Star Trek», το «Sonic the Hedgehog 4», καθώς και την κινηματογραφική μεταφορά του «Call of Duty».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ