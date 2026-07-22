Ο Χάρι Στάιλς προκάλεσε ανησυχία μετά την αιφνίδια ακύρωσή συναυλίας του για λόγους υγείας.

Ο 32χρονος Βρετανός τραγουδιστής πραγματοποιεί την περιοδεία «Together, Together» στη Νότια Αμερική. Αφού είχε ήδη πραγματοποιήσει δύο συναυλίες στο Σάο Πάολο την Παρασκευή και το Σάββατο, είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί ξανά την Τρίτη το βράδυ.

Ωστόσο, ένα σημείωμα που στάλθηκε στους κατόχους εισιτηρίων στις 21 Ιουλίου ανέφερε ότι η εκδήλωση στο στάδιο Morumbi «ακυρώθηκε λόγω ασθένειας».

«Με μεγάλη μας λύπη σας ενημερώνουμε ότι η συναυλία του Χάρι Στάιλς, που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 στο MorumBIS, ακυρώθηκε λόγω προβλήματος υγείας κατά τη διάρκεια της περιοδείας» ανέφερεται στην ανακοίνωση το Live Nation Brazil στο X που μεταφράστηκε από τα πορτογαλικά.

Οι εκπρόσωποι του Στάιλς δεν σχολίασαν περαιτέρω το πρόβλημα υγείας που επηρεάζει την περιοδεία. Το πρώην μέλος των One Direction δεν αναφέρθηκε άμεσα στην ακύρωση.

Ο Χάρι Στάιλς άρχισε την παγκόσμια περιοδεία του στο Άμστερνταμ νωρίτερα φέτος μετά την κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ του, Kiss All the Time. Disco, Occupationally.

Τον περασμένο μήνα, κατέρριψε ρεκόρ με 12 συναυλίες στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Κατά τη διάρκεια μιας από τις ιστορικές συναυλίες, ανησύχησε τους θαυμαστές του καταρρέοντας στη σκηνή αφού φάνηκε να πνίγεται από νερό. Οι θεατές νόμιζαν ότι είχε λιποθυμήσει από τον καύσωνα που έπληττε το Ηνωμένο Βασίλειο εκείνες τις μέρες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ