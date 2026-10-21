Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Néstor» που επιχειρεί να φωτίσει τη ζωή και τη σπουδαία παρακαταθήκη του Ισπανού διευθυντή φωτογραφίας, Νέστορ Αλμένδρος ξεκινά αυτή την εβδομάδα.

Όπως αναφέρει το Deadline, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους διευθυντές φωτογραφίας στην ιστορία του ισπανικού και ευρωπαϊκού σινεμά.

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται εμβληματικές παραγωγές του Χόλιγουντ, όπως οι ταινίες «Κράμερ εναντίον Κράμερ», «Η Γαλάζια Λίμνη» καθώς και το «Μέρες Ευτυχίας» του Τέρενς Μάλικ, για το οποίο τιμήθηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας το 1978 και έγινε ο πρώτος Ισπανός που κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο.

Παράλληλα, υπήρξε στενός συνεργάτης σπουδαίων Ευρωπαίων δημιουργών όπως ο Φρανσουά Τριφό, ο Ερίκ Ρομέρ και ο Ρόμπερτ Μπέντον.

Τη σκηνοθεσία του «Néstor» αναλαμβάνει ο Λοράν Μπουζερό, σκηνοθέτης των ντοκιμαντέρ «Natalie Wood: What Remains Behind», «JAWS@50: The Definitive Inside Story» και «Faye».

Το σενάριο υπογράφουν ο Έστιβ Ριαμπάου και ο Τζόζεφ Μαρία Σιβίτ, ο οποίος εκτελεί και χρέη διευθυντή φωτογραφίας.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Χαβιέ Μπαρδέμ θα είναι ο αφηγητής του ντοκιμαντέρ, ζωντανεύοντας κείμενα που έχει γράψει ο ίδιος ο Αλμένδρος.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, «το «Néstor» τιμά τόσο τον καλλιτέχνη που συνέβαλε στον μετασχηματισμό της κινηματογραφικής αφήγησης όσο και τον άνθρωπο που υπερασπίστηκε την ελευθερία απέναντι στις καταπιέσεις της εποχής του».

Σημειώνεται ότι έφυγε από τη ζωή στη Νέα Υόρκη το 1992, νικημένος από το AIDS.

Η ταινία αποτελεί μια ισπανοαμερικανική συμπαραγωγή, με παραγωγούς τους Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα και Μάρκους Κιθ, μεταξύ άλλων. Υποστηρίζεται από το Ισπανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (ICAA) και το Movistar+.

Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν αρκετούς μήνες και θα πραγματοποιηθούν στη Βαρκελώνη, το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Κούβα, πόλεις που σφράγισαν τη διαδρομή του σπουδαίου κινηματογραφιστή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ