Ο Χαβιέ Μπαρδέμ αναλαμβάνει έναν από τους πιο εμβληματικούς και ανατριχιαστικούς ρόλους της μεγάλης οθόνης, φέρνοντας τον Max Cady στο νέο τηλεοπτικό «Cape Fear» του Apple TV+.

Ο χαρακτήρας, που στο παρελθόν έχει μείνει αξέχαστος μέσα από τις ερμηνείες των Ρόμπερτ Μίτσαμ και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, επιστρέφει σε μια σύγχρονη και πιο σκοτεινή εκδοχή της ιστορίας. Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 5 Ιουνίου με διπλό επεισόδιο, ενώ τα υπόλοιπα θα προβάλλονται εβδομαδιαία έως τις 31 Ιουλίου.

Βασισμένο στο θρίλερ του 1991 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε και παραγωγή Στίβεν Σπίλμπεργκ, το νέο «Cape Fear» ακολουθεί το ζευγάρι δικηγόρων Anna και Tom Bowden, τους οποίους υποδύονται η Έιμι Άνταμς και ο Πάτρικ Γουίλσον. Η ζωή τους ανατρέπεται όταν ο Max Cady, ο άντρας που οι ίδιοι είχαν οδηγήσει στη φυλακή, αποφυλακίζεται και επιστρέφει αναζητώντας εκδίκηση.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Joe Anders, Lily Collias, CCH Pounder, Malia Pyles, Jamie Hector, Anna Baryshnikov, Ron Perlman και Ted Levine.

Η σειρά αποτελεί παραγωγή των UCP και Amblin Television, βασισμένη τόσο στο μυθιστόρημα «The Executioners» όσο και στις κινηματογραφικές μεταφορές του.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Μάρτιν Σκορσέζε και Στίβεν Σπίλμπεργκ, ενώ δημιουργός και showrunner είναι ο Νικ Αντόσκα.

Σύμφωνα με το Bloody Disgusting, πρόκειται για μια πιο σύγχρονη, έντονα ψυχολογική και σκοτεινή προσέγγιση της ιστορίας εκδίκησης.

