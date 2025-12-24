Μετά τις ενθουσιώδεις κριτικές και τη συγκινητική αποδοχή από το κοινό στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το έργο-ύμνος στην αγάπη «Ο Χορός των εραστών» του Πορτογάλου δημιουργού Τιάγκο Ροντρίγκες «ταξιδεύει» στη Θεσσαλονίκη, από τις 22 έως τις 25 Ιανουαρίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν ο Τιάγκο Ροντρίγκες σκηνοθετεί, σε συνεργασία με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού θεάτρου Αργυρώ Χιώτη, τους Νίκο Καραθάνο και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου.

Ένα ζευγάρι μες στη νύχτα. «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» λέει εκείνη. «Δεν μπορεί να αναπνεύσει» επαναλαμβάνει εκείνος. Ορμούν στο αυτοκίνητο και τρέχουν για το νοσοκομείο. Το έργο έχει τη μορφή φούγκας και την ισχύ μεγάλου ερωτικού ποιήματος – και για τα όσα λέγονται και για το πώς λέγονται. Γιατί, χάρη στις πολύ συγκεκριμένες επαναλήψεις, παραλλαγές και παρηχήσεις των δύο παράλληλων μονολόγων, οι φωνές των δύο ερμηνευτών του ηχούν σαν μία. Μιλούν σαν να ακολουθούν ο ένας την ανάσα και το καρδιοχτύπι του άλλου. Έτσι, μας αφηγούνται τις ελαφρώς διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας αγάπης τους.