Ο Pierre Cardin, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, δημιούργησε ένα αριστούργημα που γιορτάζει τον γάμο της τέχνης με την επιστήμη.

Για μία βραδιά το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στο Christmas Theater, θα απολαύσουμε ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα με τίτλο «Ο Χορός του Γαλαξία», που χωρίζεται σε τρεις ενότητες.

Στη χορευτική παράσταση, θα μας ταξιδέψουν στο σύμπαν, με τις δεξιοτεχνικές τους ικανότητες και τον λυρισμό τους, ο πρωταγωνιστής Roberto Bolle, ο πιο διάσημος χορευτής της γενιάς του, étoile της Σκάλας του Μιλάνου και πρώην πρίγκιπας του American Ballet Theatre και η Tatiana Melnik, κορυφαία πρίμα μπαλαρίνα με διεθνή παρουσία, συνοδευόμενοι από το Nuovo Balletto Di Toscana και την χορεύτρια Danielle Allouma.

Οι κορυφαίοι χορευτές, επι σκηνής, σε μια παράσταση μεγάλων ερμηνευτικών απαιτήσεων, με μοναδικά κοστούμια με την υπογραφή του Pierre Cardin, σε σκηνογραφία και καλλιτεχνική διεύθυνση του Rodrigo Cardin, χορογραφημένη από τον Massimiliano Volpini (στενό συνεργάτη του Roberto Bolle) και Philippe Kratz (τον βραβευμένο με το σημαντικό Benois de la Danse), θα αιχμαλωτίσουν τον θεατή, προσφέροντας ένα παραμυθένιο πέρα απ’ τ’ αστέρια θέαμα.

Η ζωντανή αφήγηση από τον ηθοποιό Matthew Gonder στον ρόλο του κορυφαίου αστροφυσικού David Elbaz, θα παρασύρει τους θεατές σε ένα διαστημικό ταξίδι με τρισδιάστατες συμπαντικές εικόνες με την τεχνολογία της 3D απεικόνισης στα ουράνια σώματα που θα αποκαλύπτονται με ολογράμματα από 15 projectors.

Ο χορός των πλανητών με παρτενέρ το χορό των ανθρώπων, σε ένα ταξίδι στο κέντρο του Γαλαξία μας. Η γέννηση ενός άστρου όπως ο δικός μας Ήλιος, η χορογραφία ενός πλανητικού συστήματος, η δημιουργία της Γης και των άλλων πλανητών, η απαρχή της ζωής στη Γη. Η ύπαρξή μας ως όντα του φωτός, φτιαγμένα από φωτόνια και αστερόσκονη. Το μοιραίο τέλος που περιμένει κάθε αστέρι, ο θάνατος του Ήλιου με τη μετατροπή του σε σουπερνόβα που συμπαρασύρει όλους τους πλανήτες του Ηλιακού του συστήματος.

Η δεύτερη ενότητα θα περιλαμβάνει μια λαμπερή επίδειξη μόδας της Νέας συλλογής του διεθνούς οίκου υψηλής ραπτικής Pierre Cardin, με εντυπωσιακές και πάντα πρωτοποριακές προτάσεις, εμπνευσμένες από το διάστημα που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ο διάδοχος του οίκου Mr. Rodrigo Cardin δηλώνει:

«Έχουμε κλείσει συμφωνία με το ευρωπαϊκό τμήμα των αποστολών στο Διάστημα. Είστε οι πρώτοι που μαθαίνετε ότι οι Ευρωπαίοι αστροναύτες θα φτάνουν στο Διάστημα φορώντας δικά μας ρούχα»!

Η μαγική βραδιά θα κλείσει με την τελετή βράβευσης των καλύτερων νέων ευρωπαίων σχεδιαστών που κέρδισαν τα Ευρωπαϊκά βραβεία «Pierre Cardin Young Designers Award 2025».

Κλείστε θέση στο διαστημόπλοιο του Pierre Cardin και απολαύστε και εσείς την μαγεία του κλασσικού μπαλέτου και του σύγχρονου χορού που συναντά την επιστήμη και την λάμψη της υψηλής ραπτικής σε ένα υπερθέαμα που έρχεται για Πρώτη φορά στην Ελλάδα, για μια βραδιά στο Christmas Theater, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου.

Mια βραδιά αφιερωμένη στους σκοπούς του ιδρύματος Ελληνική Δράση Αφρικής – Greek Action in Africa https://action-africa.gr/

«Μια πνοή από το σύμπαν της υψηλής ραπτικής στο κέντρο της Αθήνας…»

«Όλα στο σύμπαν έχουν ένα ρυθμό, όλα χορεύουν!»

Στην παράσταση θα προβάλλονται Ελληνικοί υπέρτιτλοι.

Συνοπτικές πληροφορίες:

Rodrigo Cardin: Ανιψιός και στενός συνεργάτης του διάσημου σχεδιαστή Pierre Cardin, ο Rodrigo Cardin εντάχθηκε στην εταιρεία τη δεκαετία του 2000. Ένας ευέλικτος σχεδιαστής με πτυχίο πολιτικού μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, τελειοποίησε τις σπουδές του στο πιάνο στην Ακαδημία Franz Liszt στη Βουδαπέστη και ξεκίνησε μια καριέρα ως ερμηνευτής συναυλιών, κερδίζοντας πολλά σημαντικά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς. Διευθυντής από το 1999 διαφόρων εταιρειών του Ομίλου Pierre Cardin με έδρα την Ιταλία, ο Rodrigo έχει σκηνοθετήσει δεκάδες καλλιτεχνικές παραγωγές στο θέατρο Espace Pierre Cardin σε όλο τον κόσμο.

Διακρίθηκε και εξέφρασε τη δημιουργικότητά του ως σχεδιαστής και γραφίστας, κυρίως στο σχεδιασμό και την παραγωγή επίπλων και αντικειμένων. Διορισμένος πρόεδρος στις 29 Οκτωβρίου 2020, ο Rodrigo έγινε επίσης καλλιτεχνικός διευθυντής της εταιρείας στις 30 Δεκεμβρίου 2020. Τον Ιανουάριο του 2022, παρουσίασε την επίδειξη μόδας COSMOCORPS 3022 ως σημείο εκκίνησης για μια νέα εποχή για τον οίκο.

Roberto Bolle: Ιταλός σούπερ σταρ του μπαλέτου, χορευτής étoile της Σκάλας του Μιλάνου και πρωταγωνιστής του American Ballet Theatre. Έχει επίσης χορέψει για το Μπαλέτο της Όπερας του Παρισιού, τα μπαλέτα Μπολσόι και Μαρίινσκυ-Κίροφ, όπως και για το Βασιλικό Μπαλέτο της Αγγλίας. Στα 15 του χρόνια τον ξεχώρισε ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ. Έχει χορέψει όλους τους μεγάλους ρόλους του κλασικού μπαλέτου, αλλά και συνεργαστεί με πολλούς μεγάλους οίκους μόδας. Είναι Πρέσβης καλής θελήσεως της Unesco.

Tatiana Melnik: Κορυφαία χορεύτρια της Κρατικής Όπερας της Ουγγαρίας. Πρώην σολίστ του Ακαδημαϊκού Μουσικού Θεάτρου Στανισλάβσκι και Νεμίροβιτς-Νταντσένκο της Μόσχας. Η Τατιάνα Μέλνικ αποφοίτησε από την Ακαδημία Μπαλέτου του Περμ το 2006. Ήταν κορυφαία χορεύτρια του ρωσικού θεάτρου μπαλέτου Β.Μ. Γκορντέγιεφ (Μόσχα), πρώτη σολίστ του θεάτρου Στανισλάβσκι (Μόσχα) και από το 2015 η Τατιάνα Μέλνικ συνεργάζεται με την Εθνική Όπερα της Ουγγαρίας (Βουδαπέστη) ως κορυφαία χορεύτρια.

David Elbaz: Αστροφυσικός, επιστημονικός διευθυντής του Τμήματος Ατομικής Ενέργειας του Saclay και διευθυντής του τμήματος «Κοσμολογία και γέννηση των γαλαξιών». Μέλος της επιτροπής αποτίμησης της έρευνας για τις διαστημικές εξερευνήσεις. Οι διαλέξεις του έχουν πάνω από 1.000.000 θεατές στο YouTube. Επίσης, ανήκει στο 1% των πλέον αναφερόμενων ερευνητών του κόσμου.

Συντελεστές:

Συγγραφέας και σκηνοθέτης: Patrick Dedole

Συν-συγγραφέας: David Elbaz

Συνθέτης: Daniele Martini

Χορογράφοι: Massimiliano Volpini και Philippe Kratz

Κοστούμια: Pierre Cardin

Σκηνογραφία και καλλιτεχνική διεύθυνση: Rodrigo Cardin

Παραγωγή: Robin 4Arts

CHRISTMAS THEATER

Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου

Λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι 111 46

Τηλ.: 21 1770 1700

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια παράστασης: 2 ώρες

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: – 211 7700 000 και https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/pierre-cardin-o-xoros-tou-galaksia-1/

Στα καταστήματα Public https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/pierre-cardin-o-xoros-tou-galaksia-1/

Πληροφορίες: 210 7298930 – Καθημερινά 10:00 – 17:00