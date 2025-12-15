Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Χριστόδουλος Κιγμαλής τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στο 14ο Athens International Digital Film Festival (AIDFF), μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του ψηφιακού κινηματογράφου στην Ελλάδα.

Η βράβευση αφορά την ταινία του «50 Ευρώ», η οποία ξεχώρισε για την αφηγηματική της δομή, την ανθρωποκεντρική της ματιά και τον έντονο συναισθηματικό της πυρήνα. Η επιτροπή του φεστιβάλ ανέδειξε το σενάριο για την πρωτοτυπία, τη δραματουργική του συνοχή και τη δύναμη των χαρακτήρων του.

Σε δήλωσή του μετά τη βράβευση, ο Χριστόδουλος Κιγμαλής ανέφερε:

«Η τιμή αυτή είναι βαθιά συγκινητική για μένα. Την αφιερώνω στους γονείς μου, που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, αλλά υπήρξαν το θεμέλιο κάθε ιστορίας που γράφω. Αυτό το βραβείο τους ανήκει.»

Η νέα αυτή διάκριση προστίθεται στις ήδη σημαντικές επιτυχίες του δημιουργού, ο οποίος έχει διακριθεί διεθνώς με την πολυβραβευμένη ταινία του «Το Λευκό Τριαντάφυλλο», η οποία έχει συγκεντρώσει 129 διεθνή βραβεία σε 35 χώρες.

Το Athens International Digital Film Festival συνεχίζει να προβάλλει και να αναδεικνύει δημιουργούς που προωθούν την εξέλιξη του σύγχρονου ψηφιακού κινηματογράφου.

Σενάριο / Σκηνοθεσία : Christodoulos Kigmalis. Πρωταγωνιστεί ο Τάσος Σωτηράκης. Μαζί του ο Μιχαήλ Μεσαρχάκης. Κάμερα / Φώτα : Nick Psarros. Ήχος : Nicole Asimosi. Φιλική Συμμετόχη : Makis Ioakimidis, Alexander & Bill Skarmoutsos