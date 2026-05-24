Ο Χρίστος Αντωνιάδης επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του single «Θα Σου Κάνει Καλό», ένα τραγούδι που έχει όλα τα στοιχεία της επιτυχίας!

Τη μουσική υπογράφει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και τους στίχους ο Ηλίας Φιλίππου, ενώ την ενορχήστρωση ο Αντώνης Γούναρης, δημιουργώντας μία ανεβαστική και δυναμική ρούμπα που σε παρασύρει από το πρώτο κιόλας άκουσμα.

Ανανεωμένος και πιο αδύνατος από ποτέ, ο αγαπημένος ερμηνευτής εντυπωσιάζει και στο ολοκαίνουργιο βιντεοκλίπ του τραγουδιού, το οποίο σκηνοθέτησε ο Αναστάσιος Γκάβαλος. Με έντονη ενέργεια, πάθος και ξεσηκωτική διάθεση, ο Χρίστος Αντωνιάδης απογειώνει το «Θα Σου Κάνει Καλό» με την ερμηνεία του και την ενέργειά του.

Στο πλευρό του, το γνωστό μοντέλο Κατερίνα Βαγκάνσια, η οποία πρωταγωνιστεί στο video clip ως μία αιθέρια παρουσία που τον… ταλαιπωρεί ευχάριστα για τις ανάγκες του ρόλου της. Εκείνος όμως της δίνει τη δική του συμβουλή: «Θα σου κάνει καλό… μακριά μου να μείνεις!».

Το νέο τραγούδι «Θα Σου Κάνει Καλό», με τον Χρίστο Αντωνιάδη να ανεβάζει τον ρυθμό και τη διάθεση, κυκλοφορεί από την Alpha Records.