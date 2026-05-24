Ο Χρίστος Αντωνιάδης επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του single «Θα Σου Κάνει Καλό», ένα τραγούδι που έχει όλα τα στοιχεία της επιτυχίας!

Τη μουσική υπογράφει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και τους στίχους ο Ηλίας Φιλίππου, ενώ την ενορχήστρωση ο Αντώνης Γούναρης, δημιουργώντας μία ανεβαστική και δυναμική ρούμπα που σε παρασύρει από το πρώτο κιόλας άκουσμα.

Ανανεωμένος και πιο αδύνατος από ποτέ, ο αγαπημένος ερμηνευτής εντυπωσιάζει και στο ολοκαίνουργιο βιντεοκλίπ του τραγουδιού, το οποίο σκηνοθέτησε ο Αναστάσιος Γκάβαλος. Με έντονη ενέργεια, πάθος και ξεσηκωτική διάθεση, ο Χρίστος Αντωνιάδης απογειώνει το «Θα Σου Κάνει Καλό» με την ερμηνεία του και την ενέργειά του.

Στο πλευρό του, το γνωστό μοντέλο Κατερίνα Βαγκάνσια, η οποία πρωταγωνιστεί στο video clip ως μία αιθέρια παρουσία που τον… ταλαιπωρεί ευχάριστα για τις ανάγκες του ρόλου της. Εκείνος όμως της δίνει τη δική του συμβουλή: «Θα σου κάνει καλό… μακριά μου να μείνεις!».

Το νέο τραγούδι «Θα Σου Κάνει Καλό», με τον Χρίστο Αντωνιάδη να ανεβάζει τον ρυθμό και τη διάθεση, κυκλοφορεί από την Alpha Records.

Χρίστος Αντωνιάδης

Χρίστος Αντωνιάδης

Ηλίας Φιλίππου – Κυριάκος Παπαδόπουλος -Χρίστος Αντωνιάδης – Αντώνης Γούναρης,

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ηλίας Φιλίππου #Κυριάκος Παπαδόπουλος #Χρίστος Αντωνιάδης