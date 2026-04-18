Το πρώτο αστυνομικό έργο του συγγραφέα και σκηνοθέτη Χρίστου Χαλικιά, με τίτλο «Το Τελευταίο Φως της Πατησίων» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας «Agatha».

Η παρουσίαση του βιβλίου προσεγγίζει την Αθήνα ως ζωντανό αφηγηματικό πεδίο- έναν χώρο όπου η μνήμη, η φθορά και οι αόρατες διαδρομές της πόλης μετατρέπονται σε υλικό αφήγησης. Μέσα από την αστυνομική φόρμα, αναδεικνύονται οι υπόγειες εντάσεις της σύγχρονης αστικής εμπειρίας.

Ημερομηνία: Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Ώρα: 19:00

Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα»

Ηρακλειδών 66, Αθήνα

Συμμετέχουν:

Τένια Μακρή (οικογενειακή σύμβουλος, ψυχολόγος, συγγραφέας)

Νίκος Ορφανός (ηθοποιός, πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης)

Βαγγέλης Παπαδόπουλος (δημοσιογράφος, συγγραφέας)

Δημήτρης Βερύκιος (ηθοποιός)

Περικλής Λιανός (ηθοποιός)

Κώστας Στοφόρος (συγγραφέας, δημοσιογράφος)

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής αστυνομικής γραφής και των νέων αφηγηματικών φωνών.