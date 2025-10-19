Ο μοναδικός Χρήστος Δάντης, μετά την εκρηκτική του εμφάνιση στο Rohas Live Stage, επιστρέφει δυναμικά για δύο ακόμα Παρασκευές, στις 24 και 31 Οκτωβρίου!

Με τη χαρακτηριστική του ενέργεια και την απαράμιλλη σκηνική παρουσία, ο Χρήστος

Δάντης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα ξένα τραγούδια, αλλά και ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις που θα ξεσηκώσει το κοινό.

Μαζί του, η εκρηκτική Νάσια Συρράκου, σε μια μουσική σύμπραξη γεμάτη πάθος, ρυθμό και διασκέδαση μέχρι το πρωί!

Χώρος: ROHAS Athens Live Stage

Χατζηγιάννη Μέξη 6 (Περιοχή Χίλτον)

Ημέρες: Παρασκευή 24 & 31 Οκτωβρίου

Doors open: 22:00 | Live start: 23:15

Κρατήσεις: 6955801736 – 6977341919