Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου

Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου White Reality της Στέλλας Ρουσσάκη, που κυκλοφορεί παγκοσμίως από τον εκδοτικό οίκο Austin Macauley Publishers.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσίαση του βιβλίου, συζήτηση, ανάγνωση αποσπασμάτων και μια σύντομη θεατρική performance διάρκειας 20 λεπτών, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο το έργο γεφυρώνει τη λογοτεχνία με το θέατρο.

Το White Reality είναι ένα διακείμενο έργο εμπνευσμένο από το Λεωφορείον ο Πόθος του Τενεσί Ουίλιαμς και το Ταξίδι μιας Μεγάλης Μέρας μέσα στη Νύχτα του Ευγένιου Ο’ Νηλ.

Πρόκειται για ένα έργο που αγγίζει την αδυναμία και τη ματαιότητα της ανθρώπινης επικοινωνίας – τη διαρκή προσπάθεια των ανθρώπων να κατανοήσουν και να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλον. Όταν η λογοτεχνία συναντά το θέατρο, γεννιέται το White Reality — ένα έργο που δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε δύο κόσμους, ενώνοντας την τέχνη με την ανθρώπινη εμπειρία και φωτίζοντας την προσπάθεια προσαρμογής στην συχνά σκληρή πραγματικότητα.

Στο θεατρικό μέρος της βραδιάς, ο Χρήστος Βασιλόπουλος και η Ελεάννα Φινοκαλιώτη θα ενσαρκώσουν τους ρόλους του Stanley και της Blanche αντίστοιχα, σε μια σκηνική απόδοση εμπνευσμένη από το White Reality, με δημιουργικές αναφορές στα δύο κλασικά έργα.

Μαζί τους θα εμφανιστούν οι Francesca Ravera και Sam Vartholomeos, παρουσιάζοντας αποσπάσματα μέσα από μια καλλιτεχνική ανάγνωση που ενώνει τον λογοτεχνικό λόγο με τη θεατρική πράξη.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι η Σωζήτα Γκουντούνα, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ο Robert Richter, διευθυντής καλλιτεχνικών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο του Connecticut και εκπρόσωπος της O’Neill Society, ο Peter Danish, βραβευμένος συγγραφέας, θεατρικός δημιουργός και αρχισυντάκτης του Broadway World και η Ελληνίδα ηθοποιός και μεταφράστρια της Λευκής Πραγματικότητας, Δανάη Σταματοπούλου.

Η Λευκή Πραγματικότητα φιλοδοξεί να αναπτυχθεί περαιτέρω και να παρουσιαστεί μελλοντικά ως παραγωγή Off-Broadway, εφόσον εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση και συνεχιστεί η δημιουργική της εξέλιξη.

Σύντομα βιογραφικά των συμμετεχόντων

Στέλλα Ρουσάκη / Ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτις από την Κρήτη. [Jane]

Σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή Βασίλη Διαμαντόπουλου στην Αθήνα και μαθήτευσε κοντά στον διεθνούς φήμης σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη. Έχει συμμετάσχει ως ηθοποιός σε έξι θεατρικά έργα και είχε γκεστ ρόλο σε ελληνική τηλεοπτική σειρά. Έχει γράψει και σκηνοθετήσει πέντε θεατρικά έργα καθώς και σενάριο για ταινία μικρού μήκους, υποψήφια για εγχώρια και διεθνή φεστιβάλ. Το πρώτο της θεατρικό έργο, Λευκή Πραγματικότητα, παρουσιάστηκε στην Αθήνα το 2018, ενώ ακολούθησαν τα έργα Tennessee – The Spectacle of Time (2020), When the Clock Stops Ticking (2022), που επιλέχθηκε για το Φεστιβάλ Off-Off Αθήνας, και Casting Call (2024).

Χρήστος Βασιλόπουλος/ Έλληνας ηθοποιός που ζει στο Λος Άντζελες. [Stanley, James]

Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής “Ίασμος”, εργάστηκε επαγγελματικά ήδη κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Δύο χρόνια μετά την αποφοίτησή του εντάχθηκε στο Εθνικό Θέατρο, όπου παρέμεινε για τέσσερα χρόνια. Μετά από επτά χρόνια συνεχούς πορείας στο θέατρο και την τηλεόραση, πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές της εποχής. Συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες και παραγωγές στην Ελλάδα, πριν μετακομίσει στις Η.Π.Α. Εκεί συμμετείχε σε ταινίες, διαφημιστικές καμπάνιες και σειρές όπως Banshee (Allan Ball), The Last Ship, The Closer, Blindspot, Whiskey Cavalier και Warrior. Εκτελεί ο ίδιος τα περισσότερα ακροβατικά του και, μαζί με τον ηθοποιό Γιώργο Καραμίχο, μετέφρασε στα ελληνικά το βιβλίο The Power of the Actor της Ivana Chubbuck.

Ελεάννα Φινοκαλιώτη / Ελληνίδα ηθοποιός, με έδρα τη Νέα Υόρκη, μεσόφωνος, χορεύτρια και ακτιβίστρια. [Βlanche, Mary]

(BA στις Παραστατικές Τέχνες, Queen Margaret University – Εθνικό Ωδείο Αθηνών). Βραβεύτηκε με το 2ο Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για τον ρόλο της Ιουλιέτας στο Ρωμαίος και Ιουλιέτα στο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Olive του Μιλάνου.

Τηλεόραση: Μια Νύχτα του Αυγούστου (ERTFLIX). Θέατρο Off-Broadway συμμετοχές Goodbye New York, Anne Frank, A Musical, Bald Boy: The Musical.

A Chorus Line, Sophia Vembo I Remember You (GRis Festival 2024), Onassis (ως Μαρία Κάλλας) και η επερχόμενη Off-Broadway παράσταση Always Young. Κυκλοφόρησε το CD Ταξίδια Ψυχής με τον κιθαρίστα Π. Μάργαρη και έχει υπάρξει μέλος κριτικών επιτροπών στα φεστιβάλ San Francisco Greek Film Festival και ALPINALE Kurzfilmfestival.

Francesca Ravera / Βραβευμένη ηθοποιός με έδρα τη Νέα Υόρκη. [Stella]

Πρόσφατα πρωταγωνίστησε στο Truth Be Told στο Gene Frankel Theatre. Off-Broadway συμμετοχές: The Hummingbirds, Constellations, Blackbird, Two Rooms και The Nina Variations, με αρκετές παραγωγές να περιοδεύουν στην Ιταλία και την Ευρώπη. Εμφανίστηκε στο Urban Stages Theatre στα έργα Espresso και The Way We Get By. Στον κινηματογράφο συμμετείχε στην ταινία Ulysses: A Dark Odyssey και πρωταγωνίστησε στη βραβευμένη μικρού μήκους Claire, αποσπώντας βραβεία Καλύτερης Ηθοποιού σε διεθνή φεστιβάλ. Μέλος κριτικών επιτροπών στα New York Movie Awards, Telly Awards και Gene Frankel Theatre Festival.

Sam Vartholomeos / Ελληνοαμερικανός ηθοποιός από το Κουίνς της Νέας Υόρκης. [Edmond]

Γνωστός για τον ρόλο του Μάικ στη σειρά The Crowded Room (Apple TV+). Τηλεοπτικές συμμετοχές: Bridge and Tunnel (EPIX), Star Trek: Discovery (CBS All Access), Law & Order: SVU, Bull και The Following. Κινηματογράφος: Drive-Away Dolls (2024), A House of Dynamite (2025), The Family McMullen (2025). Θεατρικές συμμετοχές: A Play is a Poem (Mark Taper Forum) και Prodigal Son (MTC).

Δανάη Σταματοπούλου (συντονίστρια) / Ηθοποιός, μεταφράστρια και συγγραφέας με έδρα την Αθήνα. Μεταφράστρια των έργων White Reality, Odd Couple και Special Occasions. Απόφοιτη της Δραματικής Σχολής Ίασμος και του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης (M.A. στις Κλασικές Σπουδές και Πολιτική). Συνδημιουργός και ερμηνεύτρια του When Callas Met Monroe (ως Μαρία Κάλλας). Θεατρικές συμμετοχές: Love Was One Day Late (Εθνικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος), Zorba, Our Town, Group Therapy, California Dreaming. Εμφανίστηκε επίσης στην τηλεοπτική σειρά Ήλιος.