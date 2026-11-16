Η μουσική δίνει τον τόνο των φετινών γιορτών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Από την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και την Αγορά μέχρι τον Φάρο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το ΚΠΙΣΝ γεμίζει μουσική, προτείνοντας ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες. Κλασικές αλλά και τζαζ μελωδίες, pop επιτυχίες των 80s, παραδοσιακά κάλαντα και δυναμικά DJ sets, προσκαλούν το κοινό να ζήσει ξεχωριστές μουσικές εμπειρίες.

Τρεις συναυλίες πλημμυρίζουν την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος με γιορτινούς ήχους και ρυθμούς. Στις 14 Δεκεμβρίου, το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του καμπαρέ και του μουσικού θεάτρου, τη Γερμανίδα Ute Lemper, σε μια παράσταση που καλύπτει όλη την καλλιτεχνική της διαδρομή.

Στις 21 Δεκεμβρίου η διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα και η χορωδία νέων του El Sistema Greece παρουσιάζουν τη συναυλία «HOLLY JOLLY 80s» με μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του ’80 που εξακολουθούν να έχουν περίοπτη θέση στη σύγχρονη μουσική κουλτούρα, συνδέοντας διαφορετικές γενιές. Στις 28 Δεκεμβρίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μιχάλη Οικονόμου, συμπράττει με τη διακεκριμένη σοπράνο Δανάη Κοντόρα και προτείνει ένα λαμπερό Πρωτοχρονιάτικο Γκαλά με άρωμα Βιέννης.

Το πρόγραμμα συναυλιών ολοκληρώνεται στις 6 Ιανουαρίου στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ, όπου το κοινό έχει την ευκαιρία να απολαύσει με ελεύθερη είσοδο την Athens Big Band του Δήμου Αθηναίων.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών (20/12 – 07/01) το 360° Pop-Up Bar στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ προσκαλεί τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες να απολαύσουν DJ sets από γνωστούς DJs και ραδιοφωνικούς παραγωγούς σε συνδυασμό με χριστουγεννιάτικα κοκτέιλ και υπέροχη θέα στο φωτισμένο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, αλλά και σε όλη την πόλη.

Το SNFCC Youth Council (Συμβούλιο Νέων του ΚΠΙΣΝ) συμμετέχει κι αυτό στη γιορτή, διοργανώνοντας τρεις μουσικές εκδηλώσεις στον Μεσογειακό Κήπο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, που συνδυάζουν πολλά διαφορετικά είδη μουσικής, από ηλεκτρονική μέχρι τζαζ και house.

Επιπλέον, μία σειρά από pop-up συναυλίες βάζουν τη στολισμένη Αγορά του ΚΠΙΣΝ στο επίκεντρο της χριστουγεννιάτικης μαγείας.

Τέλος, για πρώτη φορά φέτος, οι βόλτες στο Παγοδρόμιο αποκτούν ζωντανό μουσικό soundtrack, χαρίζοντας ακόμα πιο ξεχωριστές στιγμές στους πατινέρ.

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ και όλες οι μουσικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το μουσικό πρόγραμμα του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ αναλυτικά έχει ως εξής:

Cosmos | Ute Lemper: The Best Of

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, 20.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Στην παράσταση με τίτλο Ute Lemper: The Best Of, η σπουδαία Γερμανίδα ερμηνεύτρια καλεί το κοινό σε ένα προσωπικό ταξίδι μέσα από τα τραγούδια, τις ιστορίες και τις συναντήσεις που σημάδεψαν την καλλιτεχνική της διαδρομή. Από τον Kurt Weill και το Broadway έως τα γαλλικά chansons και τη Marlene Dietrich, η βραδιά ξεδιπλώνεται μέσα από διαφορετικούς τόπους, γλώσσες και εποχές. Παράλληλα, η Lemper παρουσιάζει και δικές της συνθέσεις, βασισμένες σε κείμενα των Pablo Neruda και Paulo Coelho, πλαισιωμένες από προβολές και προσωπικές αφηγήσεις που φωτίζουν τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια.

Με περισσότερους από 30 δίσκους στο ενεργητικό της, η Ute Lemper έχει εμπνεύσει κορυφαίους δημιουργούς, όπως τους Elvis Costello, Nick Cave, Tom Waits, Philip Glass και Scott Walker, να συνθέσουν έργα ειδικά για εκείνη. Επιπλέον, έχει τιμηθεί με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων τα βραβεία Laurence Olivier και Molière, καθώς και με τον τίτλο «Billboard Crossover Artist of the Year», επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μίας από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της εποχής μας.

Εισιτήρια

Ζώνη Α – γενική είσοδος €25

Ζώνη Β – γενική είσοδος €20

Ζώνη Γ – γενική είσοδος €15, μειωμένο €10

Προπώληση:

– ηλεκτρονικά: www.ticketservices.gr

– τηλεφωνικά: 210 7234567

– εκδοτήριο Ticket Services, Πανεπιστημίου 39

Cosmos | El Sistema Greece: HOLLY JOLLY 80s

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, 20.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Η διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα και η χορωδία του El Sistema Greece έρχονται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος για την καθιερωμένη πλέον χριστουγεννιάτικη συναυλία τους που φέτος είναι αφιερωμένη σε μερικά από τα πιο αγαπημένα pop τραγούδια της δεκαετίας του ’80 και έχει τίτλο «HOLLY JOLLY 80s».

Από το Take On Me των A–ha και το I Wanna Dance with Somebody της Whitney Houston μέχρι το Smooth Operator της Sade, διαχρονικές επιτυχίες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στη σύγχρονη μουσική κουλτούρα αποκτούν νέα διάσταση μέσα από τη σύμπραξη της συμφωνικής ορχήστρας και της χορωδίας. Οι νέοι μουσικοί του El Sistema Greece επαναπροσεγγίζουν το εμβληματικό αυτό ρεπερτόριο, αναδεικνύοντας νέες πτυχές του και μεταφέροντάς το στο σήμερα.

Συμμετέχουν:

El Sistema Greece Academy

El Sistema Greece Youth Orchestra

El Sistema Greece Youth Choir

Διεύθυνση ορχήστρας: Κυριακή Κουντούρη, Ζωή Ζενιώδη

Διεύθυνση χορωδίας: Βάγια Παπαγιαννοπούλου

Καλλιτεχνική επιμέλεια και παρουσίαση: Ζωή Ζενιώδη

Υπηρεσίες Προσβασιμότητας:

Προσβασιμότητα Περιεχομένου – ATLAS E.P.

Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Εισιτήρια:

Ζώνη Α – γενική είσοδος €18

Ζώνη Β – γενική είσοδος €12, μειωμένο €6

Προπώληση:

– ηλεκτρονικά: www.ticketservices.gr

– τηλεφωνικά: 210 7234567

– εκδοτήριο Ticket Services, Πανεπιστημίου 39

Cosmos | Πρωτοχρονιάτικο Γκαλά με άρωμα Βιέννης

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου, 20.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου, συμπράττει με τη διακεκριμένη σοπράνο Δανάη Κοντόρα και προτείνει ένα λαμπερό Πρωτοχρονιάτικο Γκαλά με άρωμα Βιέννης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένες συνθέσεις των Johann Strauss II, Franz Lehár, Émile Waldteufel και Emmerich Kálmán, από λαμπερά βαλς μέχρι ζωηρές πόλκες και διάσημες άριες. Μελωδίες γεμάτες ρυθμό, ρομαντισμό και δεξιοτεχνία συνθέτουν μια γιορτή ήχων που μεταφέρει το κοινό στην ατμόσφαιρα της χρυσής εποχής της Βιέννης, χαρίζοντας μια αξέχαστη συναυλιακή εμπειρία στο γιορτινό πνεύμα των ημερών.

Εισιτήρια

Ζώνη Α – γενική είσοδος €18

Ζώνη Β – γενική είσοδος €12, μειωμένο €6

Προπώληση:

– ηλεκτρονικά: www.ticketservices.gr

– τηλεφωνικά: 210 7234567

– εκδοτήριο Ticket Services, Πανεπιστημίου 39

Athens Big Band του Δήμου Αθηναίων

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, 20:00

Αγορά

Είσοδος ελεύθερη

Η Αγορά φιλοξενεί για πρώτη φορά την ιστορική ορχήστρα Athens Big Band του Δήμου Αθηναίων σε μια συναυλία που ολοκληρώνει τη φετινή εορταστική περίοδο στο ΚΠΙΣΝ.

Με πλούσιο ήχο, δυναμικές ενορχηστρώσεις και ένα ρεπερτόριο που κινείται από τις κλασικές σελίδες της τζαζ και του swing έως αγαπημένες μελωδίες σε νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, η Athens Big Band συνδυάζει τη δεξιοτεχνία με τη χαρά της ζωντανής εκτέλεσης. Αποτελούμενη από διακεκριμένους μουσικούς της ελληνικής τζαζ σκηνής, η Athens Big Band έχει διαγράψει μια μακρά πορεία με σημαντικές συνεργασίες και εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας σταθερά στη διάδοση και ανάπτυξη της ορχηστρικής τζαζ μουσικής.

360° Pop-Up Bar

20 Δεκεμβρίου – 7 Ιανουαρίου, 17.00 – 23.00

DJ Sets: 19.30 – 22.00

Φάρος

Είσοδος ελεύθερη

Με πανοραμική θέα -από τον Σαρωνικό μέχρι την Ακρόπολη- και φόντο τις φωτιστικές εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το 360° Pop-Up Bar, σχεδιασμένο από την αρχιτέκτονα–σκηνογράφο Ελίνα Λούκου, έρχεται, από τις 20 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου, να καθιερωθεί ως το απόλυτο σημείο συνάντησης του γιορτινού ΚΠΙΣΝ.

Για δεκαπέντε βράδια, από τις 19.30 έως τις 22.00, το 360° Pop-Up Bar στον Φάρο υποδέχεται στα decks γνωστούς DJs και μουσικούς παραγωγούς, που δίνουν σε κάθε βραδιά ένα διαφορετικό μουσικό στίγμα επιλέγοντας soulful grooves, upbeat pop, funk, house αλλά και retro μουσικές.

DJs line up:

20/12: DJ Pitsouni

21/12: Rrose Sélavy

22/12: Xrysa Oikonomopoulou x Gabi Rose

23/12: RSN

24/12: Fotini Galani

25/12: George Garavellos

26/12: DJ TATA

27/12: Junior SP

28/12: George Florakis

29/12: Aloe Vera

01/01: sleighqueens

02/01: Stivako

03/01: Pene

04/01: Short Lady

05/01: Nype

Pop-up συναυλίες

Αγορά

Είσοδος ελεύθερη

Η στολισμένη Αγορά του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει, με μουσική, χορό και πολλές pop-up συναυλίες, παρασύροντας μικρούς και μεγάλους στον ρυθμό των γιορτών!

Πρόγραμμα:

Σάββατο 05/12 | 12.00 | LIVE με τους παραγωγούς του Easy Radio Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθη Χριστοφορίδη

Κυριακή 06/12 | 17.00 | Μικρό Cosmos Band

Σάββατο 12/12 | 12.00 | συναυλία της μπάντας και της χορωδίας της Polyphonica

Κυριακή 13/12 | 12.00 | Κάλαντα από το Μουσικό Σώμα Στρατού Ξηράς

Κυριακή 13/12 | 17.00 | Χορωδία Σχολής Μωραίτη

Κυριακή 13/12 | 18:00 | Jazz Sharp 9 (#9) – Μουσικό Σχολείο Αλίμου

Παρασκευή 18/12 | 11.00 | Ορχήστρα Πνευστών Οργάνων Μουσικού Σχολείου Ιλίου

Σάββατο 19/12 | 11.00 | Χορωδία ΚΑΠΗ Αγίου Δημητρίου

Σάββατο 19/12 | 18:30 | Libro Coro

Κυριακή 20/12 | 12.00 | Κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κυριακή 20/12 | 18:15 | Ζωγράφειος Σχολή Κωνσταντινούπολης

Δευτέρα 21/12 | 12.00 | Κάλαντα από τη Χορωδία της Ελληνικής Αστυνομίας

Τρίτη 22/12 | 13.00 | Κάλαντα και παραδοσιακά τραγούδια από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης

Τρίτη 22/12 | 17:00 | Filii Notas

Τετάρτη 23/12 | 11:30 | Χορωδία ΚΑΠΗ Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Τετάρτη 23/12 | 16:00 | “Nostos Orchestra” του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Τετάρτη 23/12 | 16:40 | Παιδική – Νεανική Χορωδία “Καλλιτεχνήματα”

Τετάρτη 23/12 | 17:30 | WEBOP VOICES

Σάββατο 26/12 | 12:00 | Χορωδία Συλλόγου Γονέων Μουσικού Σχολείου Παλλήνης

Κυριακή 27/12 | 12.00 | Συναυλία με τα νεανικά σχήματα Hoodies, Revolution Dreamers, Imagination Army και French Fries

Σάββατο 02/01 | 17:00 | ίκτus Ensemble

Σάββατο 02/01 | 17:30 | “EX PARENTE” Χορωδία Γονέων & Φίλων Μουσικού Σχολείου Πειραιά

SNFCC Youth Council Christmas Concerts & DJ Sets

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 20.00

Tony Bluebird | Tsugranes

Συναυλία

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου, 19.00-22.00

TROPICAL

DJ party

Σάββατο 2 Ιανουαρίου, 20.00

The Gangtet | Kasimmavik

Συναυλία

Μεσογειακός Κήπος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Το SNFCC Youth Council διοργανώνει τρεις μουσικές εκδηλώσεις στον Μεσογειακό Κήπο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, που συνδυάζουν πολλά διαφορετικά είδη μουσικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις Tsugranes, που κινούνται ανάμεσα στην electronic και indie pop, εμπλουτίζοντας τον ήχο τους με στοιχεία noise pop, hyperpop και ’90s rave, τους TROPICAL, ένα δυναμικό DJ τρίο που παρουσιάζει ατμοσφαιρικά sets με house, melodic house και melodic techno επιρροές, καθώς και τον Tony Bluebird, το μουσικό alter ego του Αντώνη Κωνσταντάρα, ο οποίος φέρνει έναν χορευτικό urban ήχο με επιρροές από το rave punk και την εναλλακτική ηλεκτρονική σκηνή. Τη μουσική εμπειρία συμπληρώνουν οι The Gangtet και Kasimmavik, δύο σχήματα που εξερευνούν σύγχρονες εκφάνσεις της τζαζ, από την jazz funk και τη fusion έως τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, τη free jazz και τα ατμοσφαιρικά μινιμαλιστικά ηχοτοπία.

Το SNFCC Youth Council δημιουργήθηκε και οργανώνει τις δράσεις του χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Piano Sessions στο Παγοδρόμιο

Είσοδος ελεύθερη

Φέτος, για πρώτη φορά, το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ γεμίζει με ζωντανές μελωδίες, καθώς νέοι πιανίστες και νέες πιανίστριες συνοδεύουν μουσικά τις φιγούρες των πατινέρ στον πάγο. Μέσα από τα Piano Sessions, η μουσική συναντά τις χορογραφίες στον πάγο, δημιουργώντας μια πρωτότυπη εμπειρία. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μουσικοί έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το ρεπερτόριό τους στο ευρύ κοινό, ενεργοποιώντας δημιουργικά τον δημόσιο χώρο. Τα Piano Sessions θα πραγματοποιηθούν τα απογεύματα των Σαββατοκύριακων του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου, καθώς και σε επιλεγμένες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.