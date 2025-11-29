Πώς ακούγεται στο ραδιόφωνο ένας άνθρωπος που μεγάλωσε ανάμεσα σε δύο πατρίδες της σκέψης; Τι μορφή παίρνει ο λόγος όταν κινείται από την πλατεία της Ρώμης ως τα πεζοδρόμια της Αθήνας;

Στο ερώτημα αυτό επιχειρεί να απαντήσει η εκπομπή «Τιμής Ένεκεν» με τον Δαυίδ Ναχμία, μέσα από ένα διμερές αφιέρωμα στον Ελληνοϊταλό στοχαστή, συγγραφέα, τραγουδοποιό και περφόρμερ Costantino Salis, που θα μεταδοθεί από το Τρίτο Πρόγραμμα τα Σάββατα 29 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου, στις 13:00.

Ο Costantino Salis καλλιεργεί έναν λόγο που ακουμπά ταυτόχρονα στη φιλοσοφία, στη λογοτεχνία και στην τέχνη της σκηνής. Τα κείμενά του λειτουργούν σαν ημερολόγιο μιας ψυχής σε κίνηση, όπου ο έρωτας, η απώλεια, ο χρόνος και η τυχαιότητα της ζωής καταγράφονται με ευαισθησία και καθαρότητα. Ο ίδιος μεταφέρει στο ακροατήριο έναν ουμανισμό με θερμοκρασία ανθρώπινη, με εμπιστοσύνη στη δύναμη της ψυχής που σκοντάφτει, πληγώνεται, ξανασηκώνεται.

Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος, ο ακροατής συστήνεται με τον άνθρωπο και τη διαδρομή του: Ρώμη, Αθήνα, θέατρο, πανεπιστήμιο, σκηνή και γραφή συνθέτουν έναν βίο που μοιάζει με συνεχή διάλογο ανάμεσα σε πολιτισμούς και γλώσσες.

Στο δεύτερο μέρος, το βλέμμα στρέφεται βαθύτερα στο έργο: αποσπάσματα, αφηγήσεις και στοιχεία περφόρμανς συνομιλούν μεταξύ τους και αναδεικνύουν έναν δημιουργό που αντιμετωπίζει την τέχνη ως τρόπο να ξαναδιατυπώνει το ερώτημα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Το διπλό αυτό αφιέρωμα του Τρίτου Προγράμματος φιλοδοξεί να σκιαγραφήσει ένα ζωντανό πορτρέτο του Costantino Salis: ενός δημιουργού που γεφυρώνει την ελληνική και την ιταλική παράδοση, και μετατρέπει την προσωπική διαδρομή σε πρόσκληση για στοχασμό, συγκίνηση και εσωτερικό διάλογο.

Η εκπομπή μεταδίδεται στις συχνότητες:

Αθήνα (Υμηττός): 90.9 FM

Αθήνα (Πάρνηθα): 95.6 FM

Θεσσαλονίκη (Χορτιάτης): 92 FM

Μεσαία κύματα: 665 AM

Διαδικτυακά: ERT Echo