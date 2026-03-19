Ο Παναγιώτης Τροχόπουλος, ένας καλλιτέχνης που έχει ταυτίσει το όνομά του με την απόλυτη δεξιοτεχνία, παρουσιάζει τις «Μινιατούρες & Μεταγραφές».

Ειδικότερα την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, η «διέλευσις» υποδέχεται τον σπουδαίο σολίστ σε μια βραδιά όπου η πιανιστική δεινότητα συναντά την υψηλή τέχνη, προσφέροντας στο αθηναϊκό κοινό μια σπάνια μουσική εμπειρία. Ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης ερμηνεύει ένα μοναδικό, μαραθώνιας δυσκολίας, πρόγραμμα με έργα των Liszt, Chopin, Medtner, Balakirev, Stravinsky κ.ά.

Γεννημένος τον Νοέμβριο του 1982 στη Βέροια, ο Έλληνας βιρτουόζος πιανίστας και μαθητής του θρυλικού Nikolai Petrov αποφοίτησε με διάκριση από το Κονσερβατόριο της Μόσχας το 2006.

Έχει εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες και διεθνή φεστιβάλ, προσφέροντας υποδειγματικές εκτελέσεις των απαιτητικότερων έργων της πιανιστικής φιλολογίας- όπως για παράδειγμα το Τρίτο Κοντσέρτο του RACHMANINOV, το Δεύτερο Κοντσέρτο του BRAHMS αλλά και τη «Γαλάζια Ραψωδία» του GERSHWIN σε μία ειδική συναυλία που σηματοδότησε την ένταξη της Κροατίας στο NATO.

Οι δίσκοι του για την εταιρεία «Cameo Classics» έχουν λάβει διθυραμβικές κριτικές από τα διασημότερα περιοδικά κλασικής μουσικής.

Ο Τροχόπουλος παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής της Μόσχας ως ένα από τα “Ανερχόμενα Αστέρια της Ρωσικής Πιανιστικής Σχολής”, όπου επίσης πραγματοποίησε την Ρωσική πρεμιέρα του απλησίαστα δύσκολου “Κοντσέρτου για Σόλο Πιάνο” του ALKAN.

Στις 30 Μαΐου του 2024 ερμήνευσε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μαζί με την ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τη διεύθυνση του Βύρωνα Φιδετζή το επικό Κοντσέρτο του Ferruccio Busoni- κάτι που έχουν καταφέρει ελάχιστοι πιανίστες σε όλο τον κόσμο.

Μπορείτε να επισκεφτείτε το κανάλι του πιανίστα στο YOUTUBE με σκοπό να διαπιστώσετε την ασυνήθιστα αβίαστη δεξιοτεχνία του.