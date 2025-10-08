Ο δημιουργός Ed Far ανεβαίνει στη σκηνή του Γυάλινου UpStage την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 22:30 για να μας μαγέψει με τις πρωτότυπες συνθέσεις του, να μας ταξιδέψει στα καλύτερα μουσικά μονοπάτια, από τα 80΄s μέχρι σήμερα, με κλασικά κι αγαπημένα τραγούδια και ένα πλούσιο ρεπερτόριο από τη διεθνή και ελληνική μουσική.

Γνωστές επιτυχίες, νέες δημιουργίες και πολύ κέφι σε ένα πρόγραμμα για τους μύστες της ροκ μουσικής.

Τον Ed Far πλαισιώνουν οι Liquid Luck, που εδώ και δέκα χρόνια εκτός από προσωπικό συγκρότημα του δημιουργού είναι και η παρέα του, και μαζί παρουσιάζουν μουσικές από το χώρο της pop και της rock κυρίως, αλλά μιας και στη μουσική δεν χωράνε περιορισμοί και standards, πειραματίζονται και επιλέγουν κι άλλες διαδρομές.

Οι Liquid Luck είναι οι:

Ed Far Bass, Lead Vocals

Terry Farmakis Guitars

Antonis Venieris Drums

Menelaos Petoussis Guitar

George Desyllas Κeyboards