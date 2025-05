Ο ταλαντούχος Δημήτρης Μπούρας σκηνοθετεί την παράσταση «As Above So Below» μια ωραία και ενδιαφέρουσα νεανική δουλειά που έχει ξεχωρίσει, η οποία παρουσιάζεται στον Χώρο Κ4 στο Κουκάκι.

Το «As Above So Below» είναι μια ανατρεπτική θεατρική παράσταση που εξετάζει τη δυναμική και τις αντιφάσεις μιας απλής πτήσης, η οποία σύντομα μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης για δύο επιβάτες. Τρελές καταστάσεις, απρόοπτα και μια σειρά από ατυχή γεγονότα συνδέουν το παζλ μιας αφήγησης όπου η πλέον παλαβή απόφαση φαντάζει η μόνη σωτηρία.

Δημήτρη Μπούρα πως είναι η τωρινή αεροπορική θεατρική πτήση;

Είναι υπέροχη, ο καιρός είναι αίθριος και ο ουρανός δικός μας. Είναι φτιαγμένη με τόση αγάπη αυτή η πτήση που ειλικρινά δεν χρειάζεται να φοράς καν ζώνη στην απογείωση.

Έχεις φέρει τον εαυτό σου στον έναν ρόλο της παράστασης;

Είναι τόσο απλοί και καθημερινοί χαρακτήρες που νομίζω όλοι οι θεατές θα αναγνωρίζουν στοιχεία τους και στους 2. Και αυτό είναι το μοναδικό, η ταύτιση που δημιουργείται από το πρώτο λεπτό.

Φοβάσαι τα αεροπορικά ταξίδια;

Παραδόξως όχι ενώ έχω τεράστια υψοφοβία. Κάπου είχα διαβάσει ότι τα αεροπλάνα είναι τα πιο ασφαλή μέσα μεταφοράς και μάλλον έχω πειστεί αρκετά.

Τι σου είπε ο πρώτος άγνωστος θεατής που βγήκε από το θέατρο;

Δεν θυμάμαι γιατί ακόμα προσπαθούσα να ανασάνω από το άγχος. Αλλά τα χαμόγελα και οι συζητήσεις που παρατηρούσα με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι καλά λόγια θα μου έλεγε.

Γιατί να δούμε αυτή την παράσταση;

Γιατί είναι κάτι καινούργιο, γιατί είναι μια ιστορία που ξεκινάει αλλιώς και αλλού καταλήγει, με δύο φανταστικούς ηθοποιούς να δημιουργούν δύο απολύτως καθημερινούς ανθρώπους σε συνθήκες τρέλας που κάνουν το κοινό να τους συμπαθήσει και να νοιαστούν απευθείας για τη μοίρα τους και για άπειρους για μένα λόγους. Είναι το παιδί μας που δημιουργήθηκε με κόπο και αυτό είναι μεγάλη ευλογία.

«As above so below»; Τι σκέφτεσαι, όταν ακούς την πρόταση ή τον τίτλο;

Σκέφτομαι πως, όπου και να βρίσκεσαι, ακόμα και τέρμα ψηλά στον ουρανό, η τρέλα της καθημερινότητας και της ζωής της ίδιας δεν θα σταματήσει ποτέ να σε κυνηγάει. Και είναι και αυτό όμορφο, έχει το καθημερινό ρίσκο, την αίσθηση του κινδύνου.

Ποια πρόταση από την παράσταση σε «βασανίζει» ακόμα;

Θα τη πω χωρίς να σχολιάσω περαιτέρω γιατί αποτελεί κομμάτι της συνολικής εμπειρίας να μη γνωρίζει το κοινό πολλά. «Μια μέρα μπούκωσε κάποιος άλλος. Από την άλλη πλευρά. Αυτός σας έπεσε βαρύ». Ελάτε να δείτε να βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας.

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 21:00 στον Χώρο Κ4 στο Κουκάκι.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μπούρας

Κείμενο: Βασιλική Μπούρα

Ερμηνεύουν: Παναγιώτης Λέκκας, Παναγιώτα Σακελλαριάδη