Η παράσταση του Δημήτρη Καρατζιά «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» στο Θέατρο Εν Αθήναις αποδεικνύει περίτρανα πως το στοίχημα κερδήθηκε. Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης κατορθώνει, για ακόμη μία φορά, να δημιουργήσει ένα μικρό θεατρικό θαύμα.

Δεκαεπτά ηθοποιοί επί σκηνής κερδίζουν τις εντυπώσεις σε μια άρτια δουλεμένη, καλοκουρδισμένη παράσταση, όπου τα συναισθήματα και οι προσωπικές ιστορίες αναδεικνύονται με απλότητα, αμεσότητα και βαθιά ανθρωπιά.

Το έργο βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Χόρας ΜακΚόι. Ωστόσο, για τις νεότερες γενιές που δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο ή δεν έχουν παρακολουθήσει την κινηματογραφική μεταφορά του Σίντνεϊ Πόλακ, η εμπειρία θυμίζει έναν σύγχρονο αγώνα επιβίωσης, σαν τα “Hunger Games”.

Ο Δημήτρης Καρατζιάς φωτίζει με ένταση και ανθρωπιά έναν αδυσώπητο αγώνα επιβίωσης στην Αμερική της Μεγάλης Ύφεσης.

Οι ηθοποιοί μάς μεταφέρουν στην Αμερική της δεκαετίας του 1930. Η σκηνή του «Εν Αθήναις» μετατρέπεται σε μια αποβάθρα αναψυχής στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, δίπλα στο Χόλιγουντ, όπου ξεκινά ένας ακόμη “μαραθώνιος χορού”. Δεκάδες νέοι άνθρωποι –θύματα της οικονομικής κρίσης, άνεργοι και άστεγοι– συνωστίζονται για μια θέση στον διαγωνισμό. Κίνητρό τους δεν είναι μόνο το χρηματικό έπαθλο, αλλά και η εξασφάλιση δωρεάν στέγης και τροφής για όσο αντέξουν να παραμείνουν στην πίστα. Στόχος τους, ένα καλύτερο αύριο και μια πιο ανθρώπινη ζωή. Πρόκειται για αιτήματα που, σχεδόν έναν αιώνα μετά, παραμένουν τραγικά επίκαιρα, καθώς η κοινωνική εξαθλίωση και η ανάγκη για επιβίωση συνεχίζουν να δοκιμάζουν την ανθρώπινη φύση.

Μέσα από τις καθηλωτικές ερμηνείες τους, οι αξιόλογοι ηθοποιοί ξεδιπλώνουν τις προσωπικές ιστορίες δώδεκα συμμετεχόντων, καθώς και των κυνικών διοργανωτών.

Παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα μια διαδρομή που εξαντλεί τα όρια της σωματικής αντοχής, της αξιοπρέπειας και της ελπίδας. Με έναν ευρηματικό τρόπο, το κοινό παύει να είναι απλός θεατής και μετατρέπεται σε ενεργό μέρος της παράστασης, καθώς καλείται να γίνει ο κριτής αυτού του σκληρού διαγωνισμού, βιώνοντας από πρώτο χέρι την αγωνία των πρωταγωνιστών.

Οι Νίκος Ιωαννίδης, Γιώργος Σεϊταρίδης, Τριανταφυλλιά Ταμπαλιάκη, Ορνέλα Λούτη, Δήμητρα Κολλά, Νικόλας Μπράβος, Στέφανος Κακαβούλης, Χριστίνα Σαμπανίκου, Σωτήρης Μεντζέλος, Αντώνης Αντωνίου, Θάνος Κρομμύδας, Αγάπη Παπαθανασιάδου, Ευάγγελος Ανδρέας Εμμανουήλ, Όλγα Θανασιά, Αλεξάνδρα Γαϊδατζή, Παρασκευή Αλίρη και Γιάννα Σταυράκη είναι οι πρωταγωνιστές της επιτυχημένης παράστασης, η οποία συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή των Βαΐων.

Info:

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:30 στο θέατρο Εν Αθήναις

Ιάκχου 19, Γκάζι, 11854 Αθήνα

Σταθμός μετρό: Κεραμεικός