Ο Δημήτρης Κόψης, ένας νέος δημιουργός και ερμηνευτής με φρεσκάδα, ταλέντο και απεριόριστη αγάπη στη μουσική, ανεβαίνει στη σκηνή του ΕΞΑ στην καρδιά της Αθήνας, στην αρχή της νέας χρονιάς, για μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και pop διάθεση!

Με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού δίσκου του με τίτλο «Στις μικρές διαδρομές», ο Δημήτρης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στη διεθνή και την ελληνική pop σκηνή, aπό τις μελωδίες της Taylor Swift μέχρι τις επιτυχίες των Coldplay και της Τάμτα!

Ελάτε να γνωρίσετε έναν από τους πλέον ανερχόμενους και αισθαντικούς ερμηνευτές κι έναν στιβαρό δημιουργό – και ακολουθείστε τον σε όλες τις υπόλοιπες διαδρομές του που θα έρθουν!

Ο Δημήτρης Κόψης την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στο ΕΞΑ!

Δείτε το βίντεο:

Ακούστε το album του “Μικρές Διαδρομές” στο YouTube

Συντελεστές:

Δημήτρης Κόψης: φωνή, πλήκτρα

Νικόλας Πλάτων: πλήκτρα

Νικος Αγγλούπας: Ηχοληψία

Παραγωγή – Management: PROSPERO

INFO

EXA, Ιεροφαντών 13, Γκάζι

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Ώρα έναρξης: 21:30

Γενική είσοδος: 12 ευρώ

Προπώληση: ticketservices.gr