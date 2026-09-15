Την πανελλήνια πρεμιέρα της rock opera «Ηρακλής Μαινόμενος» του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή παρουσιάζει ο Δήμος Θηβαίων τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στο ανοιχτό Θέατρο Μοσχοποδίου, με ελεύθερη είσοδο.

Το νέο έργο αποτελεί ανάθεση της δημοτικής αρχής στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θήβας, γενέτειρας του μυθικού ήρωα.

Ο Δημήτρης Μαραμής υπογράφει τη σύλληψη, τη μουσική και το λιμπρέτο, το οποίο είναι βασισμένο στις τραγωδίες «Ηρακλής Μαινόμενος» του Ευριπίδη και «Hercules Furens» του Σενέκα. Η μουσική σύνθεση παντρεύει ηλεκτρικά ηχοχρώματα, έντονους ρυθμούς, λυρικές φωνητικές γραμμές και χορωδιακές εξάρσεις, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο μουσικοθεατρικό έργο με έντονο δραματικό και τελετουργικό χαρακτήρα.

Μέσα από τους συμβολισμούς των μύθων, η παράσταση αναδεικνύει τον Ηρακλή ως τραγικό πρόσωπο -θεό και άνθρωπο, θύτη και θύμα, παιδοκτόνο και λυτρωτή- συνομιλώντας με το σήμερα και θέτοντας διαχρονικά ερωτήματα για τη βία, τον διχασμό των αξιών και την ευθραυστότητα της δικαιοσύνης.

Στην παράσταση συμμετέχουν:

Χορωδία της ΕΡΤ (Μουσική διεύθυνση: Αλέξανδρος Κομνάς)

Σολίστ: Γιώργος Παπαδημητρίου (Ηρακλής), Μέλα Γεροφώτη (Μεγάρα), Νίκος Κύρτσος (Αμφιτρύων), Μελίνα Μαβίδου (Ήρα)

Εξαμελές μουσικό σύνολο

Δημοτική Χορωδία Θήβας

Λύκειο των Ελληνίδων Θήβας

Μουσική Μπάντα:

Γιώργος Θεοφάνους | Κιθάρα

Θοδωρής Κουέλης | Μπάσο

Βασίλης Παναγιωτόπουλος | Τύμπανα

Διονύσης Αγαλιανός | Τρομπέτα

Γιάννης Καΐκης | Τρομπόνι

Δημήτρης Μαραμής | Πιάνο