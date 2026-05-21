Ο Δημήτρης Σταρόβας δημιούργησε τους Starovas Band και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για συναυλία έπειτα από πολύ καιρό, συναντώντας στη σκηνή φίλους παλιούς και αγαπημένους…

Η κιθάρα του Σταρόβα, η σκηνική χημεία με τους συνοδοιπόρους και τους καλεσμένους του, το χιούμορ και η συγκίνηση, συνθέτουν ένα live που δεν είναι απλώς συναυλία – είναι Rock εμπειρία, με αυθεντικότητα, ένταση και δυναμισμό.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά κάποιος θεατής της πρώτης τους συναυλίας στο ιστορικό Κύτταρο:

«…είπαν τραγούδια όμορφα, από αυτά που μεγαλώσαμε κι αγαπήσαμε και μαζί τους αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε… κι ήταν τόσο ωραία όλοι μια παρέα!»

Το Σάββατο 6 Ιουνίου, στο Θέατρο Κήπου, (μία μέρα μετά τη μεγάλη συναυλία της Αθήνας στο Θέατρο Βράχων) παρουσιάζουν το “Star Ovation – Summer Edition”, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια που αντλεί έμπνευση από την ατμόσφαιρα των παλιών, αυθεντικών beachparties -με κασετόφωνο, παρέες και φωτιές δίπλα στη θάλασσα.

Στο ιδιαίτερο αυτό «Beach Party στο Θέατρο Κήπου», στη σκηνή ο Δημήτρης Σταρόβας και η μπάντα του θα υποδεχθούν τους αγαπημένους φίλους και παλιούς συνεργάτες Δημήτρη Ζερβουδάκη, Ηλία Ζάϊκο, Χρήστο Μητρέντζη, Στάθη Παχίδη, Γιώργο Πεντζίκη και τη Δήμητρα Ζαφειρίου, δημιουργώντας όλοι μαζί μια βραδιά με ξεχωριστή ενέργεια και τη γοητεία μιας μικρής «ιστορικής» μουσικής συνάντησης

Οι «Starovas Band» είναι:

Τύμπανα: Στέφανος Δημητρίου, Μπάσο: Γιάννης Γρηγορίου,

Πλήκτρα: Νίκος Σάλτας (και ειδική συμμετοχή: Διαμαντής Καραγιαννακίδης),

Κιθάρες: Δημήτρης Καρασούλος – Δημήτρης Σταρόβας

Φωνές: Αγγέλα Σιδηροπούλου – Βαγγέλης Κακουλάκης

Επιμέλεια ήχου: Μιχάλης Αλεξάκης

Επιμέλεια Παραγωγής: Τάκης Μουζάκης – Σάββας Δομόσογλου

Παραγωγή: www.musicom.gr –KazanDB

