Ο Δημήτρης Υφαντής παρουσιάζει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Stage 7 στο Μεταξουργείο, τη μουσική παράσταση «Στοιχειά και Στίχοι – Η φύση ως συνοδοιπόρος στην ανθρώπινη ιστορία που μεταμορφώνεται σε θρύλο και κατόπιν σε τραγούδι στην Ήπειρο». Μια σύγχρονη μουσική αφήγηση που συνδέει την ηπειρώτικη παράδοση με τη σημερινή μουσική σκηνή.

Με αφετηρία τους θρύλους, τις ιστορίες και τα τραγούδια της Ηπείρου, η παράσταση αναζητά τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τη φύση και τον τόπο. Ιστορίες που πέρασαν από γενιά σε γενιά, έγιναν μνήμη, θρύλος και τελικά τραγούδι, ζωντανεύουν μέσα από μια διαφορετική μουσική προσέγγιση.

Ο Δημήτρης Υφαντής, μαζί με τους συνεργάτες του, δημιουργεί ένα ζωντανό μουσικό περιβάλλον, όπου φωνές, λαούτο, κρουστά και πρωτότυπα μουσικά ηχοτοπία συναντούν τον ήχο και την αισθητική της ηπειρώτικης παράδοσης. Η παράσταση κινείται ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο, διατηρώντας στον πυρήνα της το ηπειρώτικο τραγούδι και τη δύναμη της προφορικής μουσικής παράδοσης.

Ξεχωριστό στοιχείο της παράστασης αποτελεί η ενεργή συμμετοχή του κοινού, καθώς σε επιλεγμένες στιγμές το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται σε μέρος της μουσικής εμπειρίας, δημιουργώντας μια διαφορετική σχέση ανάμεσα στους μουσικούς και τους θεατές.

Η παράσταση αποτελεί τη συνέχεια της παραγωγής «Ηπείρου μέλος και μέλλον», που παρουσιάστηκε στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, στο Ρωμαϊκό Ωδείο Πρέβεζας και στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» στην Αθήνα, φέρνοντας την ηπειρώτικη μουσική παράδοση σε μεγάλες σκηνές και χώρους πολιτισμού. Η φετινή καλλιτεχνική πρόταση του Δημήτρη Υφαντή επιλέχθηκε και στηρίχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, συνεχίζοντας μια προσπάθεια ανανέωσης του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζεται και επικοινωνείται η μουσική παράδοση της Ηπείρου.

Το «Στοιχειά και Στίχοι» είναι μια παράσταση για τη μνήμη, τον τόπο και τη μουσική. Μια μουσική διαδρομή από τους παλιούς θρύλους και τα ηπειρώτικα τραγούδια μέχρι τη σύγχρονη σκηνή, με τον Δημήτρη Υφαντή να δίνει τον δικό του ήχο σε μια παράδοση που συνεχίζει να εξελίσσεται.

Percussion, programming, loops: Πάνος Παπακώστας

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Stage 7

Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο (πλησίον σταθμού Μετρό)

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 6983966234

Ώρα έναρξης: 21.30

Τιμή εισόδου: 15 €

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Λίγα λόγια για τον Δημήτρη Υφαντή

Ο Δημήτρης Υφαντής είναι τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συνθέτης και πολυοργανίστας, με καταγωγή και βαθιές μουσικές ρίζες από τα Γιάννενα. Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία, ενώ από νωρίς ήρθε σε επαφή με το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι. Στην πορεία μελέτησε κλασικό τραγούδι και ούτι με τον Haig Yazdjian, ενώ σήμερα παίζει περισσότερα από δέκα έγχορδα και πνευστά μουσικά όργανα. Η δισκογραφική του πορεία ξεκίνησε το 1997, με τη συμμετοχή του στον δίσκο «Τα Χάρτινα» της Δήμητρας Γαλάνη και το τραγούδι «Καίγομαι και σιγολιώνω». Η Δήμητρα Γαλάνη ανέλαβε την παραγωγή των δύο πρώτων προσωπικών του δίσκων, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μακρά και δημιουργική πορεία στο ελληνικό τραγούδι. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς ερμηνευτές και δημιουργούς, μεταξύ άλλων τους Σταμάτη Κραουνάκη, Λίνα Νικολακοπούλου, Δήμητρα Γαλάνη, Χάρις Αλεξίου, Άλκηστις Πρωτοψάλτη και πολλούς άλλους. Το 2002 υπήρξε ιδρυτικό μέλος του φωνητικού σχήματος «Τρίφωνο», μαζί με την Ερωφίλη και τον Νίκο Κουρουπάκη.

Με το «Τρίφωνο» συνεργάστηκε επί δυόμισι χρόνια με τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκη Θεοδωράκη», ενώ απέσπασε δύο πλατινένιους και τρεις χρυσούς δίσκους. Παράλληλα, έχει αναπτύξει έντονη εκπαιδευτική και δημιουργική δραστηριότητα.

Διδάσκει παραδοσιακό τραγούδι και παραδοσιακά όργανα σε αναγνωρισμένα ωδεία, ενώ έχει διδάξει και στο Τμήμα Λαϊκών και Παραδοσιακών Οργάνων του ΤΕΙ Ηπείρου. Έχει επίσης γράψει μουσική για θεατρικές παραστάσεις και έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε σημαντικές μουσικές σκηνές και πολιτιστικούς χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής του ταυτότητας βρίσκεται η ηπειρώτικη μουσική παράδοση, την οποία προσεγγίζει με προσωπικό και σύγχρονο τρόπο, συνδυάζοντας το παραδοσιακό τραγούδι με διαφορετικές μουσικές φόρμες και ήχους. Η ιδιαίτερη αυτή προσέγγιση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της μέχρι σήμερα πορείας του.