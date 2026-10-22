Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης επιστρέφει για όλα τα Σάββατα του Νοεμβρίου στον Σταυρό του Νότου και ανοίγει τον φετινό κύκλο των χειμερινών του εμφανίσεων με μια παράσταση που στρέφει το βλέμμα στα τραγούδια του. Σε εκείνα που ταξίδεψαν μέσα στα χρόνια, αγαπήθηκαν, έγιναν κοινός τόπος στις συναυλίες του και εξακολουθούν να ζητούνται ξανά και ξανά. Μαζί τους έρχονται και νέα τραγούδια, ηχογραφημένα πρόσφατα, ανοίγοντας τον δρόμο προς την επόμενη σελίδα.

Με ανανεωμένη μουσική παρέα και μια παράσταση που ξαναπιάνει το νήμα από την αρχή, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης φέρνει στη σκηνή τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της διαδρομής του. Γνωστές μελωδίες και στίχοι που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους συναντούν κομμάτια που ίσως έλειψαν τα τελευταία χρόνια από το ζωντανό του πρόγραμμα και επιστρέφουν φέτος στη σκηνή.

Στην παράσταση συμμετέχει ο Νίκος Χρηστίδης, παρουσιάζοντας και δικά του τραγούδια.

Επί σκηνής, μια εξαιρετική μουσική ομάδα πλαισιώνει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και δίνει νέα πνοή στις ενορχηστρώσεις και στον ήχο των τραγουδιών:

Θανάσης Αρχανιώτης – τύμπανα

Διαμαντής Καραγιαννακίδης – πλήκτρα

Φίλιππος Παππάς – ηλεκτρική κιθάρα

Χρήστος Τσαπράζης -ηλεκτρικό μπάσο

Νίκος Χρηστίδης- τραγούδι, μπουζούκι, μπαγλαμάς

Σταυρός Του Νότου Club

Σάββατα

7, 14, 21 & 28 Νοεμβρίου

Συμμετέχει ο Νίκος Χρηστίδης

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