Ο Δήμος Αλίμου και η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών συνέπραξαν, για να τιμήσουν μία ξεχωριστή προσωπικότητα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και συγγραφέα Γιάννη Μόρτζο. Η σύμπραξη αυτή οδήγησε στην καθιέρωση ενός νέου θεσμού στον χώρο του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου: το «Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας – Γιάννης Μόρτζος».

Ο Γιάννης Μόρτζος, σπουδαίος άνθρωπος της Τέχνης και του ελληνικού Πολιτισμού, ήταν δημότης Αλίμου. Με το εξαιρετικό ταλέντο του και το μοναδικό ήθος του, άφησε ένα μεγάλο έργο τόσο στο θέατρο Τέχνης, ένας από τους τελευταίους πρωταγωνιστές της περιόδου του Κάρολου Κουν, αλλά και συνεχίζοντας μια μεγάλη προσωπική καριέρα, ενεργός μέχρι το τέλος.

Το «Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας – Γιάννης Μόρτζος» φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας ετήσιος ζωντανός θεσμός αναγνώρισης, στήριξης και ανάδειξης της σύγχρονης ελληνικής σκηνοθεσίας, τιμώντας ταυτόχρονα τη μνήμη και την πνευματική κληρονομιά ενός δημιουργού που υπηρέτησε το θέατρο με ήθος, συνέπεια και βαθιά καλλιτεχνική πίστη.

Η πρώτη απονομή του Βραβείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 7:00 μ.μ. στη Θεατρική Σκηνή Δήμου Αλίμου «Κάρολος Κουν» (Υψηλάντου και Θησείου), στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης βράβευσης, παρουσία εκπροσώπων του θεατρικού κόσμου και των πολιτιστικών φορέων.