Ο Δώρος Δημοσθένους υποδέχεται τη νέα χρονιά με μια εκρηκτική μουσική παράσταση αφιερωμένη στον Elvis Presley!

Από την Παρασκευή 2 έως και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, ο Δώρος Δημοσθένους επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club με μια νέα, εκρηκτική μουσική παράσταση αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Elvis Presley, τον καλλιτέχνη που άλλαξε για πάντα την ιστορία της μουσικής.

Με την αστείρευτη ενέργειά του, τη μοναδική σκηνική του παρουσία και τη χαρακτηριστική ερμηνευτική του δύναμη, ο Δώρος Δημοσθένους μας προσκαλεί να υποδεχθούμε τη νέα χρονιά με ρυθμό, λάμψη και καθαρό rock ’n’ roll.

Η παράσταση «Rocking New Year!» αναβιώνει τη μαγεία του θρυλικού Elvis Presley, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια από όλο το ρεπερτόριό του — από τα δυναμικά rock ’n’ rollhits που ξεσηκώνουν μέχρι τις εμβληματικές μπαλάντες που σημάδεψαν εποχές. Μια παράσταση γεμάτη κέφι, χορό και νοσταλγία, που μας μεταφέρει στη χρυσή εποχή της αμερικανικής μουσικής.

Ξεκινάμε τη χρονιά με rock ’n’ roll διάθεση! Ο Δώρος Δημοσθένους σας περιμένει για μια μοναδική μουσική εμπειρία αφιερωμένη στον αξεπέραστο Elvis Presley.

Από την Παρασκευή 2 έως και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στο Half Note Jazz Club.

Info

Παρασκευή 2- Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Τιμές εισιτηρίων: από 15€

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/doros-demosthenous-sings-elvis-presley-rocking-new-year/?evId=846675