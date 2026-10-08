Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος που έχει μάθει να ζει στο περιθώριο αποφασίζει να διεκδικήσει τη θέση του μέσα στην κοινωνία με κάθε τίμημα; Και πόσο εύκολα το θύμα μπορεί να γίνει θύτης όταν η αδικία μετατρέπεται σε μίσος;

Στη Βενετία του Shakespeare, μια πόλη λαμπερή, πλούσια και γεμάτη επιθυμίες, οι άνθρωποι αγοράζουν, πουλούν, ερωτεύονται, δανείζονται, εκδικούνται και διεκδικούν. Πίσω όμως από τη γιορτή και το καρναβάλι, κρύβεται μια κοινωνία βαθιά διχασμένη, όπου η διαφορετικότητα δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή και η αξία του ανθρώπου συχνά μετριέται με βάση το χρήμα, την καταγωγή και την κοινωνική του θέση.

Η θεατρική ομάδα Contratiempo, μετά την επιτυχημένη περσινή της πορεία, επιστρέφει στο Θέατρο 104 και συναντά ξανά ένα από τα πιο γοητευτικά και αμφιλεγόμενα έργα του παγκόσμιου θεάτρου: τον «Έμπορο της Βενετίας» του William Shakespeare.

Μια σκοτεινή κωμωδία, γεμάτη έρωτα, χιούμορ, πάθος, εξουσία και εκδίκηση, που κάτω από την επιφάνεια της ιστορίας θέτει ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα: τι συμβαίνει όταν η ανάγκη για δικαιοσύνη συναντά την ανάγκη για εκδίκηση;

Στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση του εμπόρου Αντόνιο με τον Εβραίο δανειστή Σάυλοκ. Δύο άνθρωποι που μοιάζουν να βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές, αλλά στην πραγματικότητα καθρεφτίζουν ο ένας τον άλλον. Και οι δύο είναι εγκλωβισμένοι σε μια κοινωνία όπου το χρήμα, η τιμή και η κοινωνική αποδοχή καθορίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις.

Ο Σάυλοκ έχει υποστεί την απόρριψη, τον κοινωνικό ρατσισμό και την ταπείνωση. Όταν έρχεται η στιγμή να πάρει την εκδίκησή του, τα όρια ανάμεσα στον αδικημένο και τον αδικούντα θολώνουν. Η μισαλλοδοξία γεννά μισαλλοδοξία και ο άνθρωπος που υπήρξε θύμα μπορεί να μετατραπεί σε θύτη.

Κι ενώ ο κόσμος του Αντόνιο και του Σάυλοκ μοιάζει ψυχρός και ασφυκτικός, ένας άλλος κόσμος αναδύεται απέναντί του: ο κόσμος της Πόρσια και του Μπασάνιο. Ένας κόσμος ερωτικός, ζωτικός, γεμάτος παιχνίδι, επιθυμία και δυνατότητα. Ανάμεσα στους δύο κόσμους κινείται ο γελωτοποιός, σχολιάζοντας, ανατρέποντας και φωτίζοντας με έναν διαφορετικό τρόπο όσα συμβαίνουν.

Γιατί ο «Έμπορος της Βενετίας» σήμερα;

Σχεδόν τετρακόσια χρόνια μετά τη δημιουργία του, το έργο εξακολουθεί να μας φέρνει αντιμέτωπους με ερωτήματα που δεν έχουν χάσει καθόλου την επικαιρότητά τους.

Αυτό που είναι δίκαιο είναι πάντα και ηθικό;

Τι γεννά το μίσος;

Πόσο χώρο αφήνουμε στον «άλλο»;

Μπορεί μια κοινωνία να αποδεχτεί πραγματικά τη διαφορετικότητα;

Και τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος υποτάσσει τη ζωή του στο χρήμα, στην εξουσία και στην ανάγκη να επιβληθεί;

Ο Shakespeare δεν δίνει εύκολες απαντήσεις. Δημιουργεί έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι απόλυτα αθώος και κανείς δεν είναι μόνο ένοχος. Έναν κόσμο όπου το γέλιο μπορεί να συνυπάρχει με τη σκληρότητα και η κωμωδία να αποκαλύπτει, πίσω από τη μάσκα της, κάτι βαθιά σκοτεινό για την ανθρώπινη φύση.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Έχουν περάσει σχεδόν είκοσι χρόνια από τη στιγμή που πρωτοδιάβασα και ερωτεύτηκα τον «Έμπορο της Βενετίας». Φέτος δίνεται η ευκαιρία στην ομάδα μας να αναμετρηθεί με αυτό το έργο και επιστρέφω ξανά στο ερώτημα: γιατί εξακολουθεί να με γοητεύει τόσο πολύ;

Ίσως γιατί ο Σάυλοκ και ο Αντόνιο, δύο άνθρωποι που μοιάζουν να βρίσκονται σε αντίθετα στρατόπεδα και να τρέφουν άσβεστη έχθρα ο ένας για τον άλλον, τελικά μοιάζουν περισσότερο απ’ όσο θα ήθελαν να παραδεχτούν.

Ο Σάυλοκ έχει βιώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό και τον ρατσισμό της κοινωνίας στην οποία ζει. Η ανάγκη του να εκδικηθεί για όσα έχει υποστεί τον οδηγεί στα άκρα. Η μισαλλοδοξία γεννά μισαλλοδοξία και το θύμα μετατρέπεται σε θύτη.

Την ίδια στιγμή, ο Αντόνιο είναι εγκλωβισμένος στη δική του σκληρότητα. Και οι δύο έχουν αποκοπεί από τη χαρά και την απόλαυση της ζωής και έχουν υποταχθεί σε μια ψυχρή λογική, όπου οι άνθρωποι και οι σχέσεις τους αποκτούν αξία μέσα από το χρήμα, το χρέος, την εξουσία και την κοινωνική επιβολή.

Απέναντί τους βρίσκεται ο κόσμος της Πόρσια και του Μπασάνιο: ένας κόσμος πιο ερωτικός, πιο ζωτικός, όπου υπάρχει ακόμη η δυνατότητα της χαράς, της επιθυμίας και της ελευθερίας.

Για μένα, ο «Έμπορος της Βενετίας» είναι μια βαθιά κριτική τόσο στην αδυναμία των ανθρώπων να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα και να συνυπάρξουν, όσο και σε μια κοινωνία που, μέσα από τη σκληρότητα του οικονομικού της συστήματος, αποξενώνει τον άνθρωπο από τον ίδιο του τον εαυτό και από τη δυνατότητα να χαρεί τη ζωή.

Στη δική μας παράσταση, πέντε ηθοποιοί ενσαρκώνουν δεκατρείς ρόλους, χρησιμοποιώντας ως θεατρικό όχημα τον γελωτοποιό, μέσα στο ξέφρενο καρναβάλι της Βενετίας και στον ειδυλλιακό κόσμο του Μπελμόντ.

Έναν κόσμο που μοιάζει μακρινός, αλλά ίσως τελικά να μας είναι επικίνδυνα οικείος.

Θωμάς Θάνος

Συντελεστές

Συγγραφέας: William Shakespeare

Σκηνοθεσία / Μετάφραση / Διασκευή: Θωμάς Θάνος

Σύμβουλος Δραματολόγος: Ντίνος Ψυχογιός

Επιμέλεια Κίνησης: Γαβριέλα Αντωνοπούλου

Σκηνικά / Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Βοηθός Σκηνογράφου / Ενδυματολόγου: Ηρώ Παρδαβέλλα

Φωτιστικός Σχεδιασμός: Γιώργος Αντωνόπουλος

Μουσική: Θωμάς Θάνος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Ενορχήστρωση / Μουσική Παραγωγή: Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Τάσος Προβιάς

Φωτογραφίες / Trailer: Θωμάς Παλυβός

Γραφιστική Επιμέλεια: Δημήτρης Παγγές

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Social Media: World of Gazjouro

Παραγωγή: Θεατρική Ομάδα Contratiempo

Παίζουν

Νικόλας Αλεξίου, Γιώργος Αντωνόπουλος, Μανούσος Γεωργόπουλος, Ελένη Καλαφάτη, Ανδρομάχη Μακρίδου.

Πληροφορίες παράστασης

Παραστάσεις: Σάββατο 10 Οκτωβρίου έως Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Ημέρες & ώρες: Σάββατο στις 21:15 και Κυριακή στις 18:00

Διάρκεια: 80 λεπτά

Γενική είσοδος: 16€

Μειωμένο: 13€

Προπώληση εισιτηρίων:

more.com – Ο Έμπορος της Βενετίας

Θέατρο 104

Ευμολπιδών 41, Γκάζι

(2 λεπτά από τον σταθμό Μετρό Κεραμεικός)