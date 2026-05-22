Η ταινία «El Greco», του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, συνεχίζει να μαγεύει τους Ιταλούς. Φιλέλληνες, ξένοι διπλωμάτες, δημοσιογράφοι και μέλη των ελληνικών κοινοτήτων Ιταλίας παρακολούθησαν, το βράδυ της Τετάρτης (20/5), την προβολή της γνωστής ταινίας, στην Casa del Cinema (Σπίτι του Κινηματογράφου) της Αιώνιας Πόλης. Η όλη πρωτοβουλία ήταν της πρεσβείας μας στη Ρώμη, στο πλαίσιο σειράς εκδηλώσεων για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού.

Η καλλιτεχνική ωρίμανση του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου, η βασικής σημασίας μαθητεία του στη Βενετία, στο εργαστήρι του μεγάλου ζωγράφου Τιτσιάνο, όπως και η ελευθερία που διεκδίκησε και πέτυχε στη σχέση του με την Καθολική Εκκλησία στην Ισπανία, αποτέλεσαν αφορμή συζήτησης και εμβάθυνσης για το ιταλικό κοινό.

«Όλοι ξέρουν ότι ο El Greco ήταν Έλληνας από την Κρήτη και ότι μεγαλούργησε στο Τολέδο της Ισπανίας. Η σημαντική αυτή ταινία του Γιάννη Σμαραγδή -η οποία συνεχίζει να αποδεικνύει τη διαχρονική της αξία- μας επέτρεψε να παρουσιάσουμε, σε όσους Ιταλούς δεν την γνώριζαν, και την βαθιά σχέση του με την χώρα τους» υπογράμμισε, κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η πρέσβης μας στην Ρώμη, Ελένη Σουρανή.

