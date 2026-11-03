Μπορεί κανείς να αλλάξει χωρίς να πάψει να αγαπά τον εαυτό του; Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου βιβλίου του Ιάκωβου Γκόγκουα, «Ο ελέφαντας που ήθελε να αδυνατίσει», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μια τρυφερή ιστορία με χιούμορ και φιλοσοφικές προεκτάσεις, η οποία ξεκινά από την επιθυμία ενός ελέφαντα να γίνει πιο ανάλαφρος και εξελίσσεται σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας.

Αυτό το βιβλίο σίγουρα δεν είναι για δίαιτες.

Είναι για εκείνες τις εσωτερικές σκέψεις που κουβαλάς κάθε μέρα και που κάποιες φορές σε κάνουν να πιστεύεις ότι δεν είσαι αρκετός.

Με αφετηρία τη φαινομενικά απλή επιθυμία ενός ελέφαντα να γίνει πιο ανάλαφρος, το βιβλίο ξεδιπλώνει ένα εσωτερικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, τρυφερότητα, καλοσύνη και κυρίως αυτοπαρατήρηση. Δεν σε καλεί να μείνεις όπως είσαι από αδράνεια, αλλά από την άλλη δε σε μαλώνει, επειδή ονειρεύεσαι να αλλάξεις, και ό,τι κάνεις να το κάνεις με σεβασμό προς τον εαυτό σου. Σίγουρα δεν είναι εμμονικό με την αυτοβελτίωση ούτε ρομαντικό με το αποδέξου τα όλα και μείνε όπως είσαι.

Αχ, αυτό το μείνε όπως είσαι!

Ποιος είσαι; Είσαι κάτι παραπάνω μήπως από αυτό που νομίζεις;

Το βιβλίο αυτό είναι μια διαδρομή προς την ανακάλυψη μιας εσωτερικής αλήθειας. Είναι μια γλυκιά υπενθύμιση: ότι μπορείς να αλλάξεις, χωρίς να πάψεις να αγαπάς αυτό που είσαι τώρα.

Σε ποιον απευθύνεται;

– Σε έφηβους, ως ένα αλληγορικό παραμύθι, αλλά και σε ενήλικες που έχουν σκεφτεί το κλασικό «μήπως δεν ανήκω»;

– Σε όσους προσπαθούν να φτιάξουν και να καταλάβουν τη ζωή τους, τις σχέσεις τους και κουβαλάνε βάρος πέρα από τα κιλά.

– Και τέλος σε αναγνώστες σαν εμένα, που αγαπούν τα βιβλία με φιλοσοφικό υπόβαθρο, συναισθηματικό βάθος και χιούμορ.

Δεν χρειάζεται να έχεις κάνει ποτέ δίαιτα για να καταλάβεις αυτό το βιβλίο.

Αρκεί να έχεις προσπαθήσει να χωρέσεις κάπου εξωτερικά ή εσωτερικά.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη.

Ποιος είναι ο Ιάκωβος Γκόγκουα

Ο Ιάκωβος Γκόγκουα, γνωστός και ως DrJake, γεννήθηκε στην Αθήνα την 1η Φεβρουαρίου 1985 και μεγάλωσε στο Ναύπλιο. Σε παιδική και εφηβική ηλικία έζησε επίσης δύο δύσκολα χρόνια στη μεταπολεμική Γεωργία και έναν χρόνο στο Ουζμπεκιστάν. Εμπειρίες που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και την αντίληψή του για τη ζωή.

Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με τον χορό, αρχικά ως χόμπι και στη συνέχεια επαγγελματικά. Το 2010 βρέθηκε στη σκηνή της Eurovision, στο πλευρό του Γιώργου Αλκαίου.

Σήμερα είναι δερματολόγος με εξειδίκευση στην αισθητική δερματολογία. Είναι ιδρυτής της GM Clinic, με παρουσία μέσα από τρία ιατρεία στο Κολωνάκι, στον Άλιμο και στο Ναύπλιο.

Έχοντας ταξιδέψει σε περισσότερες από 70 χώρες, αντλεί διαρκώς έμπνευση από τις μεγάλες του αγάπες: το ταξίδι, την ομορφιά και την ανθρώπινη ψυχολογία.