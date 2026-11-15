Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, αυτή την περίοδο υπάρχει ένας δήμαρχος που εργάζεται ασταμάτητα, χωρίς να παίρνει ανάσα και χωρίς να χάνει συνάμα ούτε στιγμή το χαμόγελο του. Δεν είναι άλλος από τον …δήμαρχο των ξωτικών, που είναι μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη. Ο Έλγουντ αποτελεί τον «εγκέφαλο», αλλά και την ψυχή του «χριστουγεννιάτικου χωριού». Είναι ο αεικίνητος συντονιστής, που φροντίζει ώστε η γιορτινή μαγεία να φτάσει παντού.

Ο Έλγουντ κάθε άλλο παρά νέος είναι στο αξίωμα, αφού υπηρετεί την έκτη θητεία του, έχοντας ήδη συμπληρώσει 25 χρόνια στον θώκο του δημάρχου των ξωτικών!

«Το να είσαι ξωτικό 365 ημέρες τον χρόνο μπορεί να είναι απαιτητικό και να προϋποθέτει μεγάλη συνέπεια. Ωστόσο, η ενέργεια που παίρνεις πίσω αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων δεν ανταλλάσσεται με τίποτα. Είναι μοναδική», λέει, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και σημειώνει πως στους ίδιους φρενήρεις ρυθμούς κινούνται και τα υπόλοιπα ξωτικά, οι δημοτικοί του σύμβουλοι, που βρίσκονται ήδη στα πόστα τους, καθώς ο καθένας έχει αναλάβει ένα συγκεκριμένο κομμάτι της προετοιμασίας.

«Ο Λαμπίκος Λουλάκης είναι υπεύθυνος για τα ρούχα, ο Κορνήλιος Δώρος για το εργαστήριο παιχνιδιών, ο Όμπερον για τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές που θα στολίσουν τις πλατείες μας, ο Ντο Ρε Μις για τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ο Ματθαίος Μπιμπλ για τα χριστουγεννιάτικα παραμύθια, ο Παντελής Δρομάκης για το έλκηθρο του Άη Βασίλη, η Ζαχαρούλα για όλα τα γλυκά και η κυρία Ευγενία για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Και όταν λέμε χριστουγεννιάτικο τραπέζι, εννοούμε όλων των ανθρώπων, όχι μόνο των ξωτικών. Είναι οι καλύτεροι δημοτικοί σύμβουλοι», σημειώνει με περηφάνια ο δημοφιλής δήμαρχος.

Ο κατά κόσμον Νίκος Καρατζάς αυτή την εποχή φορά περισσότερο τη στολή του Έλγουντ παρά τα καθημερινά του ρούχα. Ως δήμαρχος, ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα ξωτικά χάρη στην επίσημη εορταστική του περιβολή. Φορά συνήθως βελούδινο παλτό σε βαθύ κόκκινο χρώμα, με χρυσές και λευκές λεπτομέρειες, ψηλό μαύρο καπέλο ή σκούφο με μεγάλο κουδουνάκι. Στα χέρια του κρατά πάντα έναν μεγάλο ρολό περγαμηνής και το χρυσό κλειδί της πόλης.

Οι αρμοδιότητές του, βέβαια, δεν περιορίζονται στον συντονισμό των δημοτικών συμβούλων. Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και την εύρυθμη λειτουργία όλων των εργαστηρίων -από το Ταχυδρομείο του Άη Βασίλη και το Εργαστήρι Παιχνιδιών μέχρι το Ζαχαροπλαστείο των Ξωτικών.

«Ως δήμαρχος πρέπει να βρίσκομαι παντού. Στην υποδοχή και στις επίσημες τελετές, να καλωσορίζω τους επισκέπτες στις πύλες του χωριού, να κηρύσσω την επίσημη έναρξη των γιορτών και να δίνω το σύνθημα για τη φωταγώγηση του μεγάλου χριστουγεννιάτικου δέντρου. Παράλληλα, διαχειρίζομαι τις ευχές: συγκεντρώνω τα γράμματα των παιδιών, ελέγχω τις λίστες με τις καλές πράξεις και παραδίδω την τελική αναφορά στον Άη Βασίλη λίγο πριν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Και, φυσικά, επεμβαίνω όποτε κάποιο σκανταλιάρικο ξωτικό προκαλεί αναστάτωση ή όταν χαθεί η χρυσόσκονη των ελκήθρων, κρατώντας την τάξη με χιούμορ και φαντασία» περιγράφει.

Οι ιστορίες των ξωτικών: Απρόοπτα, ανατροπές και χριστουγεννιάτικες περιπέτειες

Όσο οι προετοιμασίες βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, τα ξωτικά έχουν πολλές ιστορίες να διηγηθούν. Ιστορίες γεμάτες απρόοπτα, ανατροπές και ξεκαρδιστικές περιπέτειες, που δεν περιορίζονται μόνο στο χριστουγεννιάτικο χωριό. Άλλωστε, και φέτος οι παραστάσεις τους θα ταξιδέψουν, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στις Σέρρες, στην Κομοτηνή, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, εκεί όπου βρεθούν ως μέλη της δημιουργικής ομάδας «Ανεμοσκορπίσματα», η οποία δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια.

«Οι παραστάσεις μας είναι εμπνευσμένες από αληθινά γεγονότα που μας έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Όπως τότε που ρίξαμε αλάτι στους κουραμπιέδες ή όταν φάγαμε τη μαγιά των Χριστουγέννων. Όταν ο Άη Βασίλης πήγε διακοπές στην Αυστραλία, όταν, αντί για εργαστήριο παιχνιδιών, φτιάξαμε εργαστήριο παπιγιόν, όταν έπαθε αμνησία ο Όμπερον, ακόμη και όταν μίκρυνε η στολή του Άη Βασίλη», λέει, τονίζοντας, όμως, ότι όλες τις αναποδιές που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους καταφέρνουν και τις ξεπερνούν, γιατί είχαν ως οδηγό τους την αγάπη μεταξύ τους, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους.

Άλλωστε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο με κύριο θέμα τις γιορτές ψήφισαν ομόφωνα ότι θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και επιπλέον, όπου κι αν βρεθούν λένε στους πολίτες πως στο τέλος της ημέρας, τίποτα δεν μπορεί να χαλάσει τα Χριστούγεννα κι αυτό επειδή πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή, που στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Και αυτή είναι μια δύναμη που πολύ δύσκολα μπορεί να καμφθεί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ