Μια μοναδική και σπουδαία διάκριση σημειώνει ο Kira May Cry, καθώς συμμετέχει με 2 τραγούδια στο νέο άλμπουμ “DEF JAM WORLD TOUR: WARSAW” ! Ανάμεσα τους είναι και το κομμάτι που ο Έλληνας τραγουδιστής ενώνει τη φωνή του με την Πολωνή Julia Pośnik και τον Τσέχο Ben Cristovao σε μια εκρηκτική συνεργασία για το single «Late Night».

Το αξιοσημείωτο μάλιστα είναι ότι το «Late Night» βρίσκεται πλέον σε 9 επίσημες editorial playlists του Spotify σε όλη την Ευρώπη, ένα από τα πιο δυνατά international επιτεύγματα της χρονιάς για κυκλοφορία με τη συμμετοχή Έλληνα καλλιτέχνη.

Το «Late Night» γεννήθηκε μέσα από ένα δημιουργικό creative camp στη Βαρσοβία, και το τραγούδι αποτυπώνει την ενέργεια, την ελευθερία και τον παλμό της νύχτας, ορίζοντας τον ήχο της παγκόσμιας δημιουργικής ανταλλαγής της Def Jam, η οποία αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές και θρυλικές δισκογραφικές εταιρίες, πρωτοπόρος της RnB και hip hop σκηνής. Το τραγούδι και ολόκληρο το EP διοχετεύουν πολιτισμική σύμπνοια και genre-fluid ιδέες, αναμεμειγμένες με late-night ενέργεια, ακολουθώντας τους προηγούμενους σταθμούς του World Tour (Παρίσι, Γιοχάνεσμπουργκ, Βουκουρέστι, Βερολίνο).

Το τραγούδι συνοδεύεται και από το επίσημο music video του, ένα ατμοσφαιρικό, κινηματογραφικό clip γυρισμένο εξ ολοκλήρου στην Τσεχία, που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον διεθνή χαρακτήρα της κυκλοφορίας:

Ο Kira May Cry, με την edgy και left-of-center φωνητική του ταυτότητα, δίνει στο «Late Night» την ιδιαίτερη πινελιά που απογειώνει τη διεθνή αυτή συνεργασία. Η Julia Pośnik, μία από τις πιο δημοφιλείς καλλιτέχνιδες της Πολωνίας, έχει ήδη κατακτήσει την κορυφή του Poland Viral 50 στο Spotify, ενώ ο Ben Cristovao συγκαταλέγεται στους πιο αναγνωρίσιμους σύγχρονους pop/urban δημιουργούς της Τσεχίας. Έγινε γνωστός μέσα από το Česko Slovenská SuperStar και από τότε αποτελεί σταθερή δύναμη στη μουσική σκηνή της χώρας, έχοντας εκπροσωπήσει την Τσεχία στη Eurovision 2021 με το “Omaga” και πραγματοποιώντας πρόσφατα sold-out εμφάνιση σε 30.000 θεατές στην Πράγα.

Κυκλοφορεί από την Minos EMI, a Universal Music Company