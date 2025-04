Ο πρωταγωνιστής της σειράς Grey’s Anatomy, Έρικ Ντέιν, αποκάλυψε με σπαρακτικό τρόπο ότι διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Η ALS, η οποία είναι γνωστή σε ορισμένες χώρες ως νόσος του κινητικού νευρώνα, είναι μια σπάνια και ανίατη εκφυλιστική πάθηση που βλάπτει το νευρικό σύστημα με την πάροδο του χρόνου και προκαλεί στους μύες όλο και μεγαλύτερη παράλυση.

Περίπου οι μισοί ασθενείς με ALS έχουν προσδόκιμο ζωής τρία χρόνια μετά την αρχική εμφάνιση των συμπτωμάτων, αν και ορισμένοι μπορούν να επιβιώσουν για δεκαετίες.

«Διαγνώστηκα με ALS», δήλωσε ο 52χρονος Έρικ στο People. «Είμαι ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια στο πλευρό μου καθώς θα διανύσουμε αυτό το επόμενο κεφάλαιο».

Τα νέα έρχονται ένα μήνα αφότου ο Έρικ και η σύζυγός του Ρεμπέκα Γκέιχαρτ – με την οποία μεγαλώνουν τις κόρες του Billie, 15 ετών, και Georgia, 13 ετών – ακύρωσαν το διαζύγιό τους.

«Αισθάνομαι τυχερός που είμαι σε θέση να συνεχίσω να εργάζομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω στο πλατό του Euphoria την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Έρικ, ο οποίος πρωταγωνιστεί εδώ και καιρό στη σειρά του HBO. «Σας ζητώ ευγενικά να αφήσετε την οικογένειά μου και εμένα στην ησυχία μας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

Η ALS είναι γνωστή στην Αμερική ως νόσος του Lou Gehrig από τότε που στοίχισε τη ζωή στον αγαπημένο παίκτη του μπέιζμπολ το 1941, όταν ήταν μόλις 37 ετών.

Ο μακροχρόνιος έρωτας της Σάντρα Μπούλοκ, Μπράιαν Ράνταλ, υπέκυψε στην ALS το 2023 έπειτα από τριετή μάχη, ενώ ο δημιουργός του Μπομπ Σφουγγαράκη, Stephen Hillenburg, πέθανε επίσης από την πάθηση το 2018, μόλις ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση της διάγνωσής του.

Ο Stephen Hawking ήταν ένας άλλος πάσχων από ALS, ζώντας με την ασθένεια για περισσότερο από μισό αιώνα πριν πεθάνει σε ηλικία 76 ετών το 2018.

Μόλις πριν από δύο μήνες, η ντίβα της R&B Roberta Flack – στα hit singles της οποίας περιλαμβάνεται το Killing Me Softly With His Song – πέθανε σε ηλικία 88 ετών, αφού μοιράστηκε δημόσια το 2022 ότι είχε αναπτύξει ALS.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Άγγλος ηθοποιός David Niven διαγνώστηκε με ALS το 1980 και πέθανε τρία χρόνια αργότερα σε ηλικία 73 ετών, ενώ ο πρωταγωνιστής του The Right Stuff Sam Shepard έχασε τη ζωή του από επιπλοκές της ασθένειας το 2017, επίσης σε ηλικία 73 ετών.

Ο πρώην παίκτης του NFL Steve Gleason εξακολουθεί να ζει με ALS, αφού δημοσιοποίησε τη διάγνωσή του το 2011, τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο.

Η αιτία της ALS είναι μια διαδικασία που ονομάζεται νευροεκφύλιση, κατά την οποία οι κινητικοί νευρώνες – εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη – αρχίζουν να δυσλειτουργούν.

Οι περισσότεροι άνθρωποι με ALS αρχίζουν να εμφανίζουν συμπτώματα μόνο στη δεκαετία των 60, αν και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις η πάθηση μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα ήδη από την εφηβεία τους.

Τα πρώιμα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν αδυναμία σε ένα άκρο που στη συνέχεια εξαπλώνεται σε ένα άλλο, ή δυσκολία στην κατάποση, ή συγκεχυμένη ομιλία, μέσω του Johns Hopkins Medicine.

Με την πάροδο του χρόνου, οι ασθενείς μπορεί να αρχίσουν να πέφτουν κάτω, να υποφέρουν από κόπωση, να χάνουν τις κινητικές τους δεξιότητες, να γελούν ή να κλαίνε ανεξέλεγκτα ή να αισθάνονται τους μυς τους να συσπώνται και να κάνουν κράμπες.

Όταν η πάθηση προχωρήσει ακόμη περισσότερο, κάποιος με ALS μπορεί να παρουσιάσει παράλυση και να δυσκολευτεί με βασικές λειτουργίες όπως η κατάποση ή η αναπνοή.

Ο Έρικ ανακοίνωσε τη διάγνωσή του μία ημέρα αφότου η Ρεμπέκα είπε ότι ήταν «οι καλύτεροι φίλοι», προσθέτοντας: «Είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε πολύ καλοί συν-γονείς».

Εξήγησε ότι εκείνη και ο Έρικ «βρήκαν πραγματικά τη φόρμουλα για να μείνουν μια οικογένεια και νομίζω ότι τα παιδιά μας επωφελούνται πολύ από αυτό και εμείς επίσης», μέσω του E! News.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην βλέπουμε μια σχέση που τελειώνει ως αποτυχία. Είναι απλώς μια περίοδος. Δεν ήταν αποτυχία. Ήταν μια τεράστια επιτυχία. Ήμασταν παντρεμένοι για, εννοώ, είμαστε ακόμα παντρεμένοι, αλλά μαζί για 15 χρόνια και κάναμε δύο όμορφα παιδιά, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι μια επιτυχημένη σχέση και έτσι το βλέπουμε.

Πριν από ένα μήνα, έγινε γνωστό ότι ο Έρικ και η Ρεμπέκα έκαναν μια εντυπωσιακή στροφή και ακύρωσαν το διαζύγιό τους, έπειτα από επτά χρόνια.

Η Ρεμπέκα κατέθεσε αίτηση για τη διάλυση του γάμου τους που κρατούσε 14 χρόνια το 2018, αλλά το ζευγάρι παρέμεινε αξιοσημείωτα φιλικό καθώς μεγάλωναν τις κόρες τους Billie, 15 ετών, και Georgia, 13 ετών.

Καθυστέρησαν να οριστικοποιήσουν τον χωρισμό για τόσο πολύ καιρό που η Ρεβέκκα προειδοποιήθηκε επανειλημμένα ότι η υπόθεσή της μπορεί να απορριφθεί εντελώς.

Το ζευγάρι εθεάθη να ψωνίζει μαζί με τα παιδιά του κατά τη διάρκεια του COVID-19, εγείροντας περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της σχέσης τους.

Ο Έρικ εθεάθη σε περισσότερα από ένα ραντεβού με μια 27χρονη ηθοποιό τους τελευταίους μήνες, ενώ η Rebecca, 53 ετών, βγήκε με έναν 77χρονο μεγιστάνα τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, σε μια ανεξήγητη εξέλιξη, η Ρεμπέκα κατέθεσε αίτηση απόρριψης του διαζυγίου της με τον Έρικ στις 5 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έχει στην κατοχή του το TMZ.

Η Ρεμπέκα και ο Έρικ είχαν λάβει «τελική ειδοποίηση» τον Ιανουάριο ότι το διαζύγιό τους μπορεί να απορριφθεί αν αμελήσουν να προωθήσουν τη διαδικασία, σύμφωνα με το In Touch Weekly.

Ο Έρικ εθεάθη εκείνο το μήνα να περπατάει χέρι-χέρι με μια ηθοποιό ονόματι Priya Jain, 27 ετών, πυροδοτώντας εικασίες ότι είχε προχωρήσει σε ένα νέο ειδύλλιο.

Η Priya και ο Eric πυροδότησαν για πρώτη φορά ένα γύρο φημών για σχέση τον περασμένο Νοέμβριο, όταν τους είδαν φευγαλέα σε ένα ραντεβού για σούσι στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Εν τω μεταξύ, η Ρεμπέκα εθεάθη τον Φεβρουάριο να παρευρίσκεται στο πάρτι της Chanel πριν από την απονομή των Όσκαρ στο Μπέβερλι Χιλς με τον μεγιστάνα του εστιατορίου Peter Morton, 77 ετών, συνιδρυτή του Hard Rock Café και γιο του ομώνυμου ιδιοκτήτη του Morton’s Steakhouse.

Η Ρεμπέκα και ο Έρικ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2004, δύο χρόνια πριν εκείνος αποκτήσει τον αγαπημένο ρόλο του ως Dr. Mark Sloan ή αλλιώς «McSteamy» στο Grey’s Anatomy.

Έμειναν μαζί κατά τη διάρκεια του σκανδάλου που ξέσπασε πέντε χρόνια μετά το γάμο τους, όταν διέρρευσε ένα οικιακό βίντεο που τους έδειχνε να χαριεντίζονται γυμνοί με μια πρώην βασίλισσα της ομορφιάς.

Η Ρεμπέκα στάθηκε στο πλευρό του Έρικ σε διάφορα προσωπικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της παραμονής του σε κέντρο αποτοξίνωσης το 2011 για να απεξαρτηθεί από τα παυσίπονα που είχε αρχίσει να παίρνει για έναν τραυματισμό.

Έξι χρόνια αργότερα, το 2017, ο Έρικ μπήκε σε θεραπεία για κατάθλιψη, με αποτέλεσμα να διακόψει τα γυρίσματα της δραματικής σειράς δράσης The Last Ship.

Την επόμενη χρονιά, η Ρεμπέκα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου λόγω αγεφύρωτων διαφορών και το ζευγάρι συμφώνησε στην κοινή επιμέλεια των κοριτσιών τους, με τον Έρικ να πληρώνει διατροφή.

Η Ρεμπέκα, η οποία έπαιζε σπάνια μετά την απόκτηση των παιδιών, δήλωσε λίγους μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου ότι ήθελε να αρχίσει να εργάζεται ξανά.

«Νομίζω ότι ως γυναίκα πρέπει να είσαι σε θέση να φροντίζεις πάντα τον εαυτό σου και να μην εξαρτάσαι ποτέ από έναν άνδρα», δήλωσε στο Us Weekly. «Επιστρέφω στη δουλειά και νομίζω ότι εν μέρει είναι επειδή θέλω οι κόρες μου να με βλέπουν να δουλεύω».

Εξήγησε ότι εκείνη και ο Έρικ «κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν» για να φροντίσουν τα παιδιά τους, αναγνωρίζοντας: «Δεν είναι εύκολο. Αλλά προσπαθούμε και είμαστε αφοσιωμένοι».

Τον Ιούνιο του 2019 η Rebecca ενημερώθηκε ότι η υπόθεση του διαζυγίου της κινδύνευε να απορριφθεί, ανέφερε το Entertainment Tonight επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα.

‘Εάν δεν λάβετε τα κατάλληλα μέτρα στην υπόθεσή σας, το δικαστήριο μπορεί να απορρίψει την υπόθεσή σας για καθυστέρηση της δίωξης’, της ειπώθηκε στην τρίτη προειδοποίηση.

Τι είναι η ALS – Νόσος του κινητικού νευρώνα

Η ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα) είναι μια νευροεκφυλιστική πάθηση που επηρεάζει τους κινητικούς νευρώνες του Κεντρικού και Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, με συνέπεια την προϊούσα μυϊκή ατροφία. Ξεκινάει με ένα μούδιασμα και αδυναμία σε κάποιο άκρο και καταλήγει σε κινητική παράλυση χεριών ή και ποδιών, αδυναμία κατάποσης και αναπνευστική ανεπάρκεια.

Η διάγνωση της νόσου γίνεται από το ιστορικό και την κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται από το ηλεκτρομυογράφημα. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα οριστική θεραπεία της νόσου. Για να επιβραδυνθεί η πορεία της χορηγούνται ειδικά φάρμακα και γίνεται εντατική φυσικοθεραπεία.

Αξιοσημείωτο είναι πως στην ALS οι πέντε αισθήσεις (όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση και αφή) παραμένουν άθικτες παρά την βαριά συμπτωματολογία της νόσου.

Η ALS είναι η 3η σε συχνότητα νευροεκφυλιστική διαταραχή, μετά το Alzheimer και το Parkinson. Εμφανίζεται σε συχνότητα 1 στα 100.000 άτομα κάθε χρόνο. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στους άνδρες και στις λευκές φυλές. Η κύρια ηλικία εμφάνισης είναι τα 50 με 75 έτη, ενώ μετά τα 80 έτη ο κίνδυνος μειώνεται δραματικά.

Ποιες μορφές έχει η νόσος του κινητικού νευρώνα

Υπάρχει η σποραδική μορφή που περιλαμβάνει το 95% των περιπτώσεων και η κληρονομική μορφή (5%), όταν ανευρίσκονται πάνω από 1 περιστατικά ALS μέσα σε μια οικογένεια. Μια άλλη ταξινόμηση της ALS είναι:

– limb-onset ALS: ξεκινάει με αδυναμία στα χέρια και στα πόδια

– bulbar-onset ALS: ξεκινάει με διαταραχές του λόγου, της μάσησης και της κατάποσης.

– respiratory-onset ALS: ξεκινάει με δύσπνοια και ορθόπνοια. Έχει την χειρότερη πρόγνωση.

Επιπλέον, υπάρχουν παραλλαγές της ALS, στις οποίες πλήττεται μόνο μια συγκεκριμένη ανατομική περιοχή. Αυτές είναι:

– Αμυοτροφική διπληγία άνω άκρων: Παρουσιάζεται στους νευρώνες που ελέγχουν την κίνηση του χεριού, με αποτέλεσμα αδυναμία και παράλυση των άνω άκρων

– Αμυοτροφική διπληγία κάτω άκρων: Παρουσιάζεται στους νευρώνες που ελέγχουν την κίνηση των κάτω άκρων, με αποτέλεσμα αδυναμία και παράλυση των κάτω άκρων

– προμηκική ALS: Τα συμπτώματα είναι δυσαρθρία, δυσκαταποσία και δύσπνοια.

Τέλος, η ALS ταξινομείται ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης :

– Young-onset ALS: Εμφανίζεται πριν τα 42 έτη, συχνότερα σε άντρες, τα κύρια συμπτώματα είναι δυσαρθρία και δυσκαταποσία και έχει πιο αργή εξέλιξη.

– Juvenile-onset ALS: Εμφανίζεται πριν τα 25 και είναι συνήθως κληρονομικού τύπου.

– Late-onset ALS: Εμφανίζεται μετά τα 65 έτη και έχει γρήγορη εξέλιξη και κακή πρόγνωση.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ALS

Τα κύρια συμπτώματα είναι:

– Μυϊκή αδυναμία και παράλυση: Αδυναμία στα χέρια και στα πόδια, ατροφία μυών μάσησης και κατάποσης, αδυναμία στήριξης του κορμού και του κεφαλιού και τέλος, ατροφία των αναπνευστικών μυών

– Μυϊκές κράμπες

– Νοητικές και συμπεριφορικές διαταραχές (30-50% των ασθενών): απώλεια μνήμης, αφασία και αντικοινωνική συμπεριφορά

– Πόνος: με μορφή νευροπαθητικού πόνου, σπαστικότητας, μυϊκών κραμπών, αλλά και λόγω κατάκλισης.

Ποια είναι η πορεία της νόσου;

Τα αρχικά συμπτώματα της νόσου είναι μυϊκή αδυναμία και κράμπες και, πιο σπάνια, δυσκολία στην κατάποση και την ομιλία (στην bulbar onset μορφή). Σταδιακά, το άτομο δεν μπορεί να περπατήσει ή να χρησιμοποιήσει τα χέρια του, αδυνατεί να καταπιεί και να μιλήσει. Τέλος χάνεται η λειτουργία των αναπνευστικών μυών και οδηγείται σε αναπνευστική ανεπάρκεια, που είναι και το τελικό στάδιο της νόσου.

Η εξέλιξη της νόσου είναι πιο αργή σε άτομα κάτω των 40 ετών, ελαφρώς παχύσαρκα και με συμπτώματα που περιορίζονται ή ξεκινάνε από τα άκρα. Αντίθετα, άτομα με bulbar-onset και respiratory-onset ALS έχουν κακή πρόγνωση. Η λειτουργία της κύστης και η εντερική κινητικότητα παραμένει άθικτη στην πλειοψηφία των ασθενών μέχρι τα τελικά στάδια της νόσου.

Στο τελευταίο στάδιο της νόσου, η αδυναμία κατάποσης οδηγεί σε εισροφήσεις και αυξάνει τον κίνδυνο πνευμονίας από εισρόφηση. Το άτομο υποσιτίζεται λόγω δυσφαγίας και αδυναμίας των μυών του οισοφάγου. Τέλος, πλήττονται οι αναπνευστικοί μύες και ο ασθενής οδηγείται στον θάνατο. Οι κυριότερες αιτίες θανάτου στα άτομα με ALS είναι η αναπνευστική ανεπάρκεια και η πνευμονία. Τo προσδόκιμο ζωής τυπικά δεν υπερβαίνει τα 5 έτη.

Πώς γίνεται η διάγνωση της ALS ;

Η διάγνωση τίθεται κατά βάση κλινικά, με βάση τα συμπτώματα του ασθενούς. Λαμβάνεται ατομικό και κληρονομικό ιστορικό και γίνεται πλήρης νευρολογική εξέταση προκειμένου η νόσος να διαφοροδιαγνωστεί από άλλες μυϊκές/νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με ένα ηλεκτρομυογράφημα.

Πώς αντιμετωπίζεται ;

Δεν υπάρχει ακόμα οριστική θεραπεία για την ALS, μόνο επιβράδυνση της πορείας της νόσου, ανακούφιση των συμπτωμάτων και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Πιο ειδικά, προσφέρεται φαρμακευτική αγωγή, φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία, διατροφική και αναπνευστική υποστήριξη και βοηθητικές συσκευές για ομιλία και κίνηση.

Η ζωή των ατόμων με ALS είναι ιδιαίτερα δύσκολη και ειδικά στα τελικά στάδια της νόσου, είναι απαραίτητη ή συνεχής φροντίδα και στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον και τους επαγγελματίες υγείας.