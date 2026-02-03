Μετά τη μεγάλη επιτυχία και τα συνεχόμενα sold out, η κωμωδία της χρονιάς «Ο Φιάκας» του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή σε σκηνοθεσία Πάνου Σκουρολιάκου που μέχρι στιγμής την έχουν παρακολουθήσει πάνω από 10.000 θεατές, συνεχίζεται στο «Από Μηχανής» Θέατρο με τον Οδυσσέα Σταμούλη στο ρόλο του αξιαγάπητου απατεώνα Φιάκα και τον Δημήτρη Μυλωνά στο ρόλο του παμπόνηρου υπηρέτη του, Γιάννη.

Μια ξεκαρδιστική, διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια με μειωμένο εισιτήριο για τα παιδιά. Mε παραδοσιακά τραγούδια της εποχής και τη συμμετοχή ζωντανής μουσικής επί σκηνής καθώς και του καραγκιοζοπαίχτη Κώστα Σπυρόπουλου, γιου και άξιου συνεχιστή του «εθνικού καραγκιοζοπαίχτη» Θανάση Σπυρόπουλου.

«Ο Φιάκας» είναι σύγχρονος, αστείος, ξεκαρδιστικός και γεμάτος απρόβλεπτες στιγμές στις οποίες οι θεατές κατά τη διάρκεια της παράστασης συνομιλούν με τους ήρωες του έργου, ανεβαίνουν επί σκηνής και βρίσκονται μπλεγμένοι στην πλοκή της ιστορίας.

Η υπόθεση

Στην Κωνσταντινούπολη του 1870 ο Χαρίλαος Πλουτίδης ή Χαράλαμπος Πεταλούδης ή Φιάκας, ένας απατεώνας καταχρεωμένος και κυνηγημένος από δανειστές κι εμπόρους, υποδύεται τον γόνο πλούσιας οικογένειας για να κερδίσει την Ευανθία και να καρπωθεί την προίκα της. Η Ευανθία συνεπαρμένη από τα μυθιστορήματα της εποχής και γοητευμένη από τους φανταστικούς τίτλους ευγενείας του αγαπημένου της, πέφτει εύκολα στην παγίδα του. Οι ξεκαρδιστικές καταστάσεις κορυφώνονται όταν με τον κίνδυνο ότι η ταυτότητα του θα αποκαλυφθεί, ο Φιάκας υποδύεται έναν Γερμανό Βαρόνο που βρίσκεται «incognito» στην Πόλη!

Το έργο

«Ο Φιάκας» του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή είναι μια σπαρταριστή κωμωδία ηθών γραμμένη σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γλώσσα όπου το τοπικό ιδίωμα της Κωνσταντινούπολης μπλέκεται με τη «λόγια γλώσσα» του 19ου αιώνα.

Ο συγγραφέας μάς μεταφέρει στα ήθη και τις μόδες της Πολίτικης κοινωνίας του 1870 και θίγει με σατυρική διάθεση και καυστικό τρόπο την υπερβολή και την ξενομανία της εποχής.

«Ο Φιάκας»πρωτοανέβηκε το 1870 στην Κωνσταντινούπολη κι έκτοτε είναι από τις πιο σημαντικές κι αγαπητές κωμωδίες του νεοελληνικού θεάτρου που παρουσιάζεται μέχρι σήμερα ανελλιπώς.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Πάνος Σκουρολιάκος

Σκηνικά – κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης

Επιμέλεια κίνησης – χορογραφίες: Ειρήνη Κυρμιζάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Ουρανία Στυλιανού

Φωτισμοί: Βλάσσης Θεοδωρίδης

Φωτογραφίες παράστασης/trailer: Γεωργία Αϊντίνη

Γραφιστική επιμέλεια: xMxgraphics – MichelangeloBevilacqua

Παίζουν:

Οδυσσέας Σταμούλης: Φιάκας

Δημήτρης Μυλωνάς: Γιάννης

Μαρία Μαυροματάκη: κοκόνα Φρόσω

ΝάγιαΜητσάκου: Ευανθία

Πάνος Βανιώτης/Φώτης Τσορανίδης: Καζαμίας

Στην παράσταση συμμετέχει ζωντανά ο καραγκιοζοπαίχτης Κώστας Σπυρόπουλος.Βοηθοί στο μπερντέ, οι μαθητές της Ακαδημίας Θεάτρου Σκιών «Θανάσης Σπυρόπουλος».

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Ilirjan Mehilli (βιολί)

Παναγιώτης Στεφανουδάκης (λαούτο) – Φώτης Τσορανίδης (κιθάρα)

Info:

Κάτω Σκηνή «Από Μηχανής» Θεάτρου, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο

(σταθμός Μετρό: Μεταξουργείο), τηλέφωνο: 210. 5232097

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή & Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00

Εισιτήρια:

20 ευρώ: Κανονικό

17 ευρώ: ΑΜΕΑ, άνεργοι, φοιτητές, άνω των 65, πολύτεκνοι

10 ευρώ:Παιδικό

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210. 5232097

Προπώληση: more.com

Ειδικές τιμές για σχολεία – Οργάνωση σχολικών επισκέψεων/group

Χριστίνα Λεονάρδου

Τηλέφωνα : 210. 5232097, 6906721698 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00-14.00)