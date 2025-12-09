Αυτά τα Χριστούγεννα, η κλασική κωμωδία του Μολιέρου «Ο Φιλάργυρος» μεταμορφώνεται σε μια μαγική, διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια στο Θέατρο Τζένη Καρέζη.

Ο πιο τσιγκούνης ήρωας του θεάτρου, ο Αρπαγκόν, ξεκινά ένα ξεχωριστό, χριστουγεννιάτικο ταξίδι. Μέσα από ξεκαρδιστικές περιπέτειες, πολύχρωμα κοστούμια και ζωντανή μουσική, η παράσταση αποκαλύπτει ένα μεγάλο μυστικό: η ευτυχία και η αγάπη δεν αγοράζονται με χρυσά νομίσματα.

Ελάτε να ανακαλύψετε πώς ο Αρπαγκόν μαθαίνει να μοιράζεται, κατανοώντας ότι ο αληθινός πλούτος βρίσκεται στην καρδιά, τη φιλία και τη γενναιοδωρία. Μια ευφάνταστη και διασκεδαστική εμπειρία που θα μαγέψει μικρούς και μεγάλους!

Η πραγματική μαγεία των Χριστουγέννων βρίσκεται στο θέατρο!

Παίζουν: Ζηνοβία Ανανιάδου-Κόκκοτα, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Καλύδημη Μούρτζη, Λεωνίδας Στάμου, Ανδρομάχη Φουντουλίδου, Μιχάλης Ψαλίδας

Παραγωγή: Midnight Sun Productions

Πληροφορίες:

Θέατρο Τζένη Καρέζη | Ακαδημίας 3, Αθήνα

Κάθε Κυριακή, στις 12:00

Διάρκεια: 75’ | Για επιπλέον πληροφορίες και σχολικές κρατήσεις: 210 363 61 44

Εισιτήρια

Στο ταμείο του Θεάτρου

Στο More.com

Τιμές εισιτηρίων: € 10.00 – € 12.00