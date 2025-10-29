Το Θέατρο Τζένη Καρέζη παρουσιάζει το αγαπημένο κλασικό έργο του Μολιέρου «Ο Φιλάργυρος» σε μια ευφάνταστη και διασκεδαστική διασκευή για παιδιά! Η παράσταση υπόσχεται να χαρίσει άφθονο γέλιο και πολύτιμο προβληματισμό σε μικρούς και μεγάλους.

Η παιδική αυτή εκδοχή του «Φιλάργυρου» αφηγείται με απλό και κατανοητό τρόπο την ιστορία του Αρπαγκόν, ενός πλούσιου αλλά τσιγκούνη ανθρώπου, του οποίου η αγάπη για τα χρήματα ξεπερνά κάθε άλλη αξία. Μέσα από κωμικές καταστάσεις και ευρηματικούς χαρακτήρες, τα παιδιά θα γνωρίσουν τις περιπέτειες του Αρπαγκόν και των παιδιών του, μαθαίνοντας για τη σημασία της γενναιοδωρίας, της αγάπης και της αληθινής ευτυχίας.

Η παράσταση είναι γεμάτη πλούσια και ευφάνταστα σκηνικά, πολύχρωμα κοστούμια και ευρηματική μουσική, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα που θα ενθουσιάσει τους μικρούς θεατές. Οι ηθοποιοί, με ζωντάνια και εκφραστικότητα, θα ταξιδέψουν τα παιδιά στον κόσμο του Μολιέρου, κάνοντάς τους να γελάσουν, να προβληματιστούν και να διασκεδάσουν.

Ας δώσουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να μυηθούν στον μαγικό κόσμο του θεάτρου με ένα κλασικό έργο διασκευασμένο ειδικά για τις ανάγκες και την αισθητική τους.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Τζένη Κόλλια, Μιχάλης Σιώνας

Διασκευή-Απόδοση: Μιχάλης Σιώνας

Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος: Νατάσσα Παπαστεργίου

Φωτισμοί: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος

Στίχοι: Μιχάλης Σιώνας

Κινησιολογία: Έντι Λάμε

Βοηθός Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου: Μαριάνθη Ράδου

Ζωγράφος: Κώστας Αργύρης

Παίζουν: Ζηνοβία Ανανιάδου-Κόκκοτα, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Ηλέκτρα Καζάκου, Καλύδημη Μούρτζη, Λεωνίδας Στάμου, Ανδρομάχη Φουντουλίδου, Μιχάλης Ψαλίδας.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Τζένη Κόλλια

Οργάνωση παραγωγής: Ελένη Σταυροπούλου

Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου

Graphic Design: Δημήτρης Παγγές

Υπεύθυνη για σχολικές κρατήσεις: Πόπη Κολοβή (6908667110)

Επικοινωνία: ΜαρίκαΑρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Digital Marketing: Minor 6 media

Υπεύθυνη Ταμείου: Νικολέττα Κόλλια

Υπεύθυνη Θεάτρου: ΚατερίναΚόλλια

Παραγωγή: Midnight Sun Productions

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο Τζένη Καρέζη | Ακαδημίας 3, Αθήνα

Από 19 Οκτωβρίου

Κάθε Κυριακή, στις 12:00

Διάρκεια: 75’ | Για επιπλέον πληροφορίες: 210 363 61 44

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Στο ταμείο του Θεάτρου

Στο More.com: Ο Φιλάργυρος | Εισιτήρια εδώ!

Τιμές εισιτηρίων:€10.00 – €12.00

Επιμέλεια: Σ.Κ.