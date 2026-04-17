Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την αγαπημένη κωμωδία του Αλέκου Σακελλάριου «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης», το Σάββατο 25/04 και 02/05 στις 21:00, καθώς και την Κυριακή 26/04 και 03/05 στις 20:30.

Ειδικότερα η Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Θεάτρου «Φωτόνιο Τέχνης και Πολιτισμού» παρουσιάζει μία από τις πιο διαχρονικές και αγαπημένες ελληνικές κωμωδίες, σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καλομοιράκη. Πρόκειται για μια παράσταση γεμάτη ρυθμό, χιούμορ και νοσταλγία, που φιλοξενείται στο φιλόξενο Θέατρο Αυλαία, στο Πασαλιμάνι Πειραιά, σε απόσταση μόλις πέντε λεπτών από το Μετρό «Δημοτικό Θέατρο».

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο Θόδωρος, ένας σύζυγος που έχει χάσει τη σπιρτάδα των πρώτων χρόνων του γάμου του, επινοεί έναν ανύπαρκτο φίλο -τον περίφημο Λευτεράκη -για να δικαιολογεί τις «εξόδους» του. Όταν όμως ο… ανύπαρκτος φίλος εμφανιστεί ξαφνικά ολοζώντανος και πειστικός, όλα ανατρέπονται.

Μια σειρά ξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων φέρνει τα πάνω κάτω, αποκαλύπτοντας με λεπτότητα και χιούμορ τις αδυναμίες, τα ψέματα και τις μικρές τρέλες της καθημερινής ζωής.

Η σκηνοθετική ματιά

Ο Αντώνης Καλομοιράκης προσεγγίζει το έργο με σεβασμό στο κλασικό ύφος του Σακελλάριου, συνδυάζοντας τη γοητεία της παλιάς εποχής με φρέσκια σκηνική ενέργεια.

Με ρυθμό, σπιρτάδα και σύγχρονη εικαστική ματιά, η παράσταση ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και την ανανέωση, τιμώντας την παράδοση της ελληνικής κωμωδίας που μεγάλωσε γενιές θεατών.

Συντελεστές παράστασης:

Συγγραφέας: Αλέκος Σακελλάριος

Σκηνοθεσία – Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Αντώνης Καλομοιράκης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ευαγγελία Καλογιάννη

Σκηνογραφία – Ενδυματολογική Επιμέλεια: Αλέξανδρος Κλωτσοτήρας, Θωμάς Πανδής

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Φωτογράφηση: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστικά: Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Trailer: Στέλιος Καζιτόρης

Social Media: Νικόλαος Παπαδάκης

Επικοινωνία: Νταίζη Λεμπέση

Παίζουν:

Μάριον Τσιτσέκα, Λάμπρος Καλογιάννης, Θωμάς Πανδής, Αλκμήνη Πασταλατζή, Αλέξανδρος Κλωτσοτήρας, Βασίλης Θελούρας, Ευαγγελία Καλογιάννη, σε διπλή διανομή Κατίνα: Γιούλη Παπαδάκη.

Στον ρόλο της Ρένας: Εύη Κολιούλη

Πληροφορίες Παράστασης

Σάββατο 25/04 & 02/05 στις 21:00 & Κυριακή 26/04 & 03/05 στις 20:30

Διάρκεια: 85 λεπτά με διάλειμμα

Τοποθεσία: Θέατρο Αυλαία, 2ας Μεραρχίας & Κουντουριώτου 182, Πασαλιμάνι-Πειραιάς(5′ από το Μετρό του Δημοτικού Θεάτρου)

Τηλέφωνο: 2104297771

Τηλέφωνα κρατήσεων:

+30 6944 830 500 | +30 6948 364 859