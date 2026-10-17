Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής θεατρικής περιόδου, η συγκλονιστική παράσταση «Ο Φονιάς, Έγκλημα και Αθώωση» επιστρέφει από 23 Νοεμβρίου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δίνοντας ξανά στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα από τα σημαντικότερα νέα ελληνικά έργα των τελευταίων ετών.

Το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, που συγκίνησε χιλιάδες θεατές και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, συνεχίζει τη θεατρική του πορεία με ανανεωμένο πρωταγωνιστικό σχήμα.

Στη νέα διανομή, τον ρόλο του φονιά θα ερμηνεύσει ο Ηλίας Βαλάσης ενώ τον ρόλο του Χρήστου αναλαμβάνει ο Δημήτρης Καπετανάκος. Στο ρόλο της Δήμητρας η Άννα Καλαϊτζίδου.

Τους υπόλοιπους ρόλους ερμηνεύουν οι: Φώτης Θωμαΐδης, Φωτεινή Ντεμίρη, Γεωργία Συφιανού, Στέργιος Αντούλας, Γιώργος Παράσχος, Γιώργος Λάμπρης, Γιώργος Ζαφειρόπουλος, Πάνος Βαβάμης και Αναΐς Έλληνα.

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα που συγκλόνισαν την ελληνική κοινωνία τη δεκαετία του 1960, το έργο φωτίζει με τόλμη τους μηχανισμούς της πατριαρχίας, της συλλογικής σιωπής και της κοινωνικής συνενοχής. Μια παράσταση που δεν αφηγείται μόνο μια αληθινή ιστορία, αλλά θέτει διαχρονικά ερωτήματα για τη δικαιοσύνη, την ενοχή, τη βία και την ανθρώπινη ευθύνη.

Ταυτότητα παράστασης:

Συγγραφέας : Βασίλης Κατσικονούρης

Σκηνοθεσία : Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Πρωτότυπη μουσική: Φώτης Σιώτας

Σκηνογραφία: Νατάσσα Παπαστεργίου

Ενδυματολογία: Βασιλική Ρουμπέκα

Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Κινησιολογία: Σταύρος Αλέξανδρος Ικμπάλ

Βοηθός σκηνοθέτη: Μάγια Κυριαζή

Βοηθός σκηνογράφου: Μαριάνθη Ράδου

Διεύθυνση παραγωγής: Τάκης Γεώργας

Οργάνωση παραγωγής: Χρυσαντίνα Κούλουμπου

Οργάνωση γραφείου παραγωγής: Βικτώρια Λώλη, Χαρούλα Λώλη

Επικοινωνία: Ελένη Λιλή – elenanlily@gmail.com

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Παραγωγή: Artinfo

Παίζουν:

Ηλίας Βαλάσης

Άννα Καλαϊτζίδου

Δημήτρης Καπετανάκος

Φώτης Θωμαΐδης

Φωτεινή Ντεμίρη

Γεωργία Συφιανού

Στέργιος Αντούλας

Γιώργος Παράσχος

Γιώργος Λάμπρης

Γιώργος Ζαφειρόπουλος

Πάνος Βαβάμης

Αναΐς Έλληνα

Πληροφορίες:

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9213310

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Δευτέρα & Τρίτη 21:00

Εισιτήρια για την παράσταση προπωλούνται

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-fonias-egklima-athoosi-2os-xronos/

Τηλεφωνικά στο 2109213310

Από το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά – 210 4143 310

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