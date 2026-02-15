Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, εκεί που χτυπάει δυνατά η μουσική καρδιά της πόλης, δεκατρία χρόνια μετά, για 4 μόνο εμφανίσεις, όλες τις Πέμπτες του Μαρτίου.
Με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, τη βαθιά συγκινητική ερμηνεία και τον μοναδικό τρόπο που ενώνει την παράδοση με τον σύγχρονο ήχο, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ετοιμάζεται να δημιουργήσει τέσσερις βραδιές γεμάτες αυθεντικότητα, ρυθμό και συλλογική συγκίνηση.
Σημειώστε τις ημερομηνίες: 5, 12, 19 και 26 Μαρτίου.
Παίζουν οι μουσικοί:
Λευτέρης Ανδριώτης – Λύρα
Γιώργος Δούσος – Πνευστά
Βασίλης Νησσόπουλος – Μπάσο
Σωτήρης Μαυρονάσιος – Τύμπανα
Αλέκος Βουλγαράκης – κιθάρα
Χρήστος Σπηλιόπουλος – Τρομπόνι
Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα
Κεντρική Σκηνή – Σταυρός του Νότου
Εισιτήρια: more.com
Ώρα έναρξης: 21.00 – Προσέλευση: 20.30
Είσοδος: 17€