Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, εκεί που χτυπάει δυνατά η μουσική καρδιά της πόλης, δεκατρία χρόνια μετά, για 4 μόνο εμφανίσεις, όλες τις Πέμπτες του Μαρτίου.

Με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, τη βαθιά συγκινητική ερμηνεία και τον μοναδικό τρόπο που ενώνει την παράδοση με τον σύγχρονο ήχο, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ετοιμάζεται να δημιουργήσει τέσσερις βραδιές γεμάτες αυθεντικότητα, ρυθμό και συλλογική συγκίνηση.

Σημειώστε τις ημερομηνίες: 5, 12, 19 και 26 Μαρτίου.

Παίζουν οι μουσικοί:

Λευτέρης Ανδριώτης – Λύρα

Γιώργος Δούσος – Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος – Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος – Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης – κιθάρα

Χρήστος Σπηλιόπουλος – Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα

Κεντρική Σκηνή – Σταυρός του Νότου

Εισιτήρια: more.com

Ώρα έναρξης: 21.00 – Προσέλευση: 20.30

Είσοδος: 17€