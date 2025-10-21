Ο Γιάννης Παπανικολάου διανύει πλέον την τέταρτη δεκαετία του στο τραγούδι, τη δισκογραφία, τους συναυλιακούς χώρους και τις μουσικές σκηνές.

Οι φετινές του εμφανίσεις κάθε Πέμπτη στο Γυάλινο Up Stage, ξεκινούν στις 30 Οκτωβρίου.

Μια σειρά εμφανίσεων στα μονοπάτια του γνήσιου λαϊκο-ρεμπέτικου και έντεχνου ρεπερτορίου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα από αγαπημένα εμβληματικά τραγούδια.

Ο Γιάννης Παπανικολάου έχει μια διαδρομή πολυποίκιλη με σημαντικούς σταθμούς που καθόρισαν έναν καλλιτέχνη άκρως δημιουργικό, ποιοτικό, ανήσυχο, χωρίς παρωπίδες, όρια έκφρασης, συμβιβασμούς και στεγανά. Ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80 σε διάφορα ελληνόφωνα σχήματα λαϊκό-ρεμπέτικου, έντεχνου και ροκ ρεπερτορίου, ενώ σχεδόν παράλληλη υπήρξε η εμπλοκή στον αγγλόφωνο σκληρό ροκ ήχο διαγράφοντας λαμπρή πορεία με διάφορα εγχώρια σχήματα και από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα καταγράφει πλήθος κυκλοφοριών, συνεργασιών, μουσικών project και ζωντανών εμφανίσεων.

Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό με το σχήμα «Ελεύθεροι» (Παπαροκάδες) ως τραγουδιστής και βασικός τους συνθέτης/στιχουργός με πολύ μεγάλη επιτυχία και άλμπουμ χρυσά και πλατινένια την περίοδο 2000-2003.

Το 2008 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός ελληνόφωνος του δίσκος με τίτλο «Στην Άκρη του Χρόνου» και στο διάστημα που ακολούθησε ασχολήθηκε αποκλειστικά με αγγλόφωνο ρεπερτόριο που τον καθιέρωσε στην ελληνική σκηνή.

Οι περσινές του εμφανίσεις σήμαναν την ενεργή επιστροφή στις ρίζες του και τη μεγάλη του αγάπη, το ελληνικό τραγούδι των μεγάλων μας συνθετών, δημιουργών, στιχουργών, ποιητών και ερμηνευτών, καθώς ο πλούτος της ελληνικής μουσικής είναι πάντα η βάση της μουσικής του παιδείας και καλλιέργειας.

INFO

Από Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, κάθε Πέμπτη στις 21:30 στο Γυάλινο Up Stage

Εισιτήρια από 15 ευρώ

Προπώληση: more.com.

Κρατήσεις: 210 9315600

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη 171 21

Τηλέφωνο: 21 0931 5600

