Ο Γιάννης Πάριος επιστρέφει στο Θέατρο Παλλάς, τη Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, για δύο ακόμη συναντήσεις με το αγαπημένο του κοινό.

Μετά από έναν χειμώνα γεμάτο αλλεπάλληλες sold out εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο κορυφαίος ερμηνευτής του έρωτά μας ξανά σε μια βραδιά γεμάτη τραγούδια από «όλη τη ζωή του»…

Οι προηγούμενες συναυλίες του στο Παλλάς άφησαν ανεξήγητο το αποτύπωμά τους, βραδιές γεμάτες συναίσθημα, αλήθεια και μια μοναδική επικοινωνία με το κοινό που τραγουδούσε και συγκινούνταν μαζί του. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκλονιστική – μια αληθινή γιορτή της μουσικής και του έρωτα.

Με αποσκευές τα τραγούδια πενήντα έξι χρόνων και συνοδεία μιας εξαιρετικής ορχήστρας, θα ερωτευτούμε, θα νοσταλγούμε αλλά και θα γλεντήσουμε με τα διαχρονικά νησιώτικα που όλοι αγαπήσαμε.

Γιάννης Πάριος

Πληροφορίες:

Θέατρο Παλλάς

Δευτέρα 24 & Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης 21:00

Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/giannis-parios-theatro-pallas-1

Τηλεφωνικά 2109213310

σε όλα τα καταστήματα PUBLIC & στα ταμεία του Παλλάς