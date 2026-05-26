Ο Γιάννης Τσελίκας ή αλλιώς Gianni Tselini, όπως υπογράφει ψηφιακά, αποφάσισε να βγάλει τον αγαπημένο λαϊκό ήρωα πίσω από το παραδοσιακό πανί και να του δώσει μια ολοκαίνουργια, digital ζωή. Τι δουλειά έχει, λοιπόν, ο Καραγκιόζης με το ChatGPT, τα smartphones και τους αλγόριθμους;

Όλα ξεκινούν στην Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης, μπροστά από μια οθόνη υπολογιστή. Εκεί, ο Γιάννης μοντάρει, ντύνει με μουσικές και δίνει τη φωνή του στον Καραγκιόζη, τον Χατζηαβάτη και την υπόλοιπη γνώριμη παρέα. Οι ιστορίες πατούν πάνω στα σενάρια της Αναστασίας Δούμα, της στιχουργού που επιστρατεύει τη φαντασία και την ευαισθησία της για να ζωντανέψει τους χαρακτήρες με σύγχρονο ρυθμό. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι αυτοτελή επεισόδια animation που ανεβαίνουν στο YouTube και κάνουν ήδη τον γύρο του κόσμου μέσα από το κανάλι «Karagioz Kanal» (@vigitart8316).

Η σπίθα που άναψε στα επτά του χρόνια

Για τον Γιάννη Τσελίκα, όλο αυτό δεν είναι απλώς ένα χόμπι, αλλά μια βαθιά ανάγκη που μετράει χρόνια. Ήταν μόλις επτά ετών όταν παρακολούθησε για πρώτη φορά παράσταση θεάτρου σκιών και μαγεύτηκε. Μεγαλώνοντας, το χιούμορ, η ανθρωπιά και η αυθεντικότητα του Καραγκιόζη έγιναν δημιουργικό πείσμα.

«Ο Καραγκιόζης δεν ήταν ποτέ ένας στατικός χαρακτήρας, αλλά μια ζωντανή έκφραση της ελληνικής παράδοσης και της καθημερινότητας», εξηγεί ο ίδιος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Ήθελα να τον συστήσω στις νεότερες γενιές, αλλά και να ξυπνήσω όμορφες αναμνήσεις στους μεγαλύτερους, φέρνοντάς τον όμως στο σήμερα. Κάθε νέο animation είναι ένας τρόπος να κρατήσουμε ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά, εξελίσσοντάς την και δίνοντάς της νέα πνοή».

Καυτηριάζοντας το σήμερα

Όπως ακριβώς έκανε πάντα ο Καραγκιόζης, έτσι και τώρα η έμπνευση έρχεται κατευθείαν από το δρόμο και την επικαιρότητα. Τα κακώς κείμενα και τα παράδοξα της καθημερινότητας γίνονται το τέλειο υλικό για σάτιρα, με τον ήρωα να παλεύει με τα κινητά και το ίντερνετ.

«Σκέφτομαι συνέχεια: Πώς θα αντιδρούσε ο Καραγκιόζης σε όσα ζούμε σήμερα; Τι θα έλεγε; Πώς θα σατίριζε όσα βιώνουμε καθημερινά;» λέει ο Γιάννης. Αυτά τα ερωτήματα είναι που γεννούν κάθε νέο επεισόδιο. Και σε αυτή τη διαδρομή δεν είναι μόνος. «Συνοδοιπόρος είναι η Αναστασία Δούμα, που μοιράζεται την ίδια αγάπη για τον Καραγκιόζη και συμβάλλει δημιουργικά, προσδίδοντας ρυθμό, λόγο και επιπλέον ψυχή στο εγχείρημα».

Με το «Karagioz Kanal», η παράδοση ξεφεύγει από το μουσείο. Μπαίνει στην οθόνη του υπολογιστή και του κινητού μας, γελάει με τα παθήματά μας και μας αποδεικνύει ότι ο Καραγκιόζης παραμένει πιο επίκαιρος από ποτέ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ