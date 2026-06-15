Ο Γιώργος Αλκαίος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με το νέο του single «Πάλι», ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα και τη γνώριμη μουσική του ενέργεια που ξυπνά εικόνες από νυχτερινές διαδρομές, καλοκαιρινούς έρωτες και στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες.

Το «Πάλι» κυκλοφορεί από την Utopia+, σε μουσική και στίχους του Γιώργου Αλκαίου και του Κωνσταντίνου Παντζή, σηματοδοτώντας μία νέα δημιουργική συνεργασία με σύγχρονο ήχο και έντονη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Με electro-pop στοιχεία, δυναμικό beat και ένα άμεσο, ερωτικό ρεφρέν που μένει από το πρώτο άκουσμα, το «Πάλι» μιλά για εκείνον τον έρωτα που επιστρέφει ξανά μέσα στα καλοκαιρινά βράδια, στα φώτα της πόλης, στις αναμνήσεις και στις δεύτερες ευκαιρίες.

Ένα τραγούδι φτιαγμένο για δυνατή ένταση στο αυτοκίνητο, για ραδιόφωνο, για ταξίδια δίπλα στη θάλασσα και για νύχτες που κρατούν μέχρι το πρωί.

Ο Γιώργος Αλκαίος συνεχίζει να εξελίσσει τον ιδιαίτερο μουσικό του κόσμο, συνδυάζοντας τη μελωδία με τον σύγχρονο παλμό, σε ένα single που έρχεται να δώσει τον ρυθμό του φετινού καλοκαιριού.

Γιώργος Αλκαίος | Πάλι

Στίχοι & Μουσική : Γιώργος Αλκαίος | Κωνσταντίνος Παντζής

UTOPIA+