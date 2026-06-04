Ο Γιώργος Αλκαίος επιστρέφει στη σκηνή για δύο ξεχωριστές συναυλίες, παρουσιάζοντας το «360°», μια παράσταση που συγκεντρώνει τις σημαντικότερες στιγμές της μουσικής του διαδρομής.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Θέατρο Βεάκειο στον Πειραιά, και την Πέμπτη 2 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει ξανά τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στον χρόνο, και συνδέθηκαν με διαφορετικές εποχές και αναμνήσεις.

Από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του ’90 μέχρι το σήμερα, το πρόγραμμα ξεδιπλώνεται σαν μια ενιαία μουσική αφήγηση, όπου οι μελωδίες, οι στίχοι και οι εικόνες μιας ολόκληρης πορείας συναντιούνται επί σκηνής.

Το «360°» δεν αποτελεί μια απλή αναδρομή στο παρελθόν. Είναι μια ζωντανή αποτύπωση της διαδρομής ενός καλλιτέχνη που συνεχίζει να επικοινωνεί με το κοινό του, μέσα από τραγούδια που παραμένουν διαχρονικά.

Μαζί του εμφανίζονται η Βαλένα, ο Τάσος Σιδηρόπουλος και η Μιράντα, πλαισιωμένοι από δώδεκα μουσικούς, δημιουργώντας μια παράσταση με ένταση, συναίσθημα και αυθεντική σκηνική ενέργεια.

Σε μια εποχή που όλα κινούνται γρήγορα, υπάρχουν ακόμη στιγμές που αξίζει να τις ζήσεις από κοντά.

Και το «360°» είναι μία από αυτές.

Πληροφορίες

Σάββατο 27 Ιουνίου | Θέατρο Βεάκειο | Ώρα έναρξης 21:30

Πέμπτη 2 Ιουλίου | Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών | Ώρα έναρξης 21:30

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Παραγωγή: Utopia Plus