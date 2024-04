To «Dear God, the Parthenon is still broken», είναι το πρώτο φωτογραφικό εγχείρημα του διεθνώς αναγνωρισμένου σκηνοθέτη, Γιώργου Λάνθιμου, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα από τον εκδοτικό οίκο Void με την προπώληση να ξεκινά σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου.

Με τις λήψεις να έχουν τραβηχτεί στα γυρίσματα της τελευταίας του ταινίας «Poor Things» στη Βουδαπέστη, οι φωτογραφίες του βιβλίου συνθέτουν έναν παράλληλο κόσμο, αποκομμένο από τον τόπο και τον χρόνο. Οι εικόνες, αιωρούμενες ανάμεσα στο άσπρο, το μαύρο και το χρώμα, υφαίνουν μια ονειρική ατμόσφαιρα που ακροβατεί ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, ενώ πολλαπλά επίπεδα πραγματικότητας και φαντασίας ξεδιπλώνονται σταδιακά στα μάτια του θεατή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η ταινία, τοποθετημένη στα τέλη του 19ου αιώνα, εκτυλίσσεται εν πλω αλλά και σε διάφορες πόλεις -συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου, της Λισαβόνας και της Μασσαλίας-, με όλες τις τοποθεσίες να έχουν αναδημιουργηθεί σε στούντιο στη Βουδαπέστη. Οι χαρακτήρες που κατοικούν τους φανταστικούς αυτούς κόσμους πλαισιώνονται από οθόνες, σκαλωσιές, εξέδρες, φώτα και τα μέλη του συνεργείου.

Ο Λάνθιμος ανοίγει συνειδητά το κάδρο, ώστε να αποκαλύψει την πολυδιάστατη γοητεία της δημιουργίας και να αναδείξει μια νέα ιστορία μέσα στην ιστορία.

Με έμπνευση από αυτή την προσέγγιση του δημιουργού, η έκδοση ακολουθεί τη λογική των αναδιπλώσεων (foldouts), όπου το περιφερειακό φόντο αποκαλύπτεται μέσα από τους χαρακτήρες και δημιουργώντας ένα νέο βιβλίο μέσα στο βιβλίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Προπαραγγελία βιβλίου εδώ