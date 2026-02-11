Εσπευσμένα σε ιδιωτική κλινική στον Πειραιά διακομίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (10/2/26) ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από ξαφνική αδιαθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός καλλιτέχνης βρισκόταν στην κατοικία του στα νότια προάστια όταν αισθάνθηκε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και ανέβασε υψηλό πυρετό. Επικοινώνησε άμεσα με οικεία του πρόσωπα και τον προσωπικό του γιατρό, οι οποίοι έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για περαιτέρω εξετάσεις.

Από την πρώτη στιγμή υποβάλλεται σε διαγνωστικό έλεγχο, ώστε να εντοπιστούν τα αίτια της αδιαθεσίας του, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να παραμείνει για νοσηλεία και σήμερα, καθαρά για προληπτικούς λόγους.

Πηγές από το ιατρικό του περιβάλλον αναφέρουν ότι η ψυχολογική του κατάσταση είναι καλή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν ο τραγουδιστής είχε εισαχθεί σε δημόσια ψυχιατρική κλινική κατόπιν εισαγγελικής εντολής, με τον ίδιο να υποστηρίζει μέσω του συνηγόρου του πως η εισαγωγή πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συναίνεσή του, αποδίδοντας ευθύνες σε μέλη της οικογένειάς του. Λίγες ημέρες αργότερα είχε λάβει εξιτήριο.

Τον Δεκέμβριο είχε απασχολήσει εκ νέου την επικαιρότητα, έπειτα από καταγγελία νεαρού τραγουδιστή για σεξουαλική παρενόχληση σε επαγγελματικό πλαίσιο, υπόθεση που πλέον βρίσκεται στη Δικαιοσύνη.