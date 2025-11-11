Ο Γιώργος Νταλάρας βρίσκεται στο Μπουένος Άιρες για τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Κοινότητας Μπουένος Άιρες (Asosiacion Colectividad Helenica de Buenos Aires), ο Έλληνας Γιώργος Νταλάρας θα εμφανιστεί μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη και τον Αλέξανδρο Τζουγανάκη στο εμβληματικό θέατρο Coliseo της Αργεντινής.

Τη συναυλία του αναμένεται να παρακολουθήσουν όχι μόνο Έλληνες ομογενείς, αλλά και Αργεντινοί πολίτες.

Ο Έλληνας ερμηνευτής βραβεύτηκε χθες (10/11) με τον τίτλο του Διακεκριμένου Πολίτη της πόλης του Μπουένος Άιρες στο δημαρχείο της πόλης.

Μάλιστα στον Γιώργο Νταλάρα δόθηκε και μια φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το νούμερο «10».

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ξεχωριστή τιμή!», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο σημαντικός καλλιτέχνης.

Σ.Κ