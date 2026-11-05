Ο Γιώργος Περρής θα είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, όπως ανακοίνωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας, ΡΙΚ.

Η επιλογή έγινε μέσα από μία διαδικασία αξιολόγησης που διοργάνωσε το ΡΙΚ, με τη συμμετοχή ειδικών επιτροπών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Παράλληλα απευθύνεται ανοιχτή πρόσκληση σε συνθέτες, στιχουργούς και δημιουργούς, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το τραγούδι της κυπριακής συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα τραγούδια τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΡΙΚ έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής 13 Δεκεμβρίου.

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, τα τραγούδια που θα προκριθούν στην τελική φάση θα παρουσιαστούν σε ειδική ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή του ΡΙΚ στην οποία θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό. Η τελική επιλογή θα διαμορφωθεί από την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού (50%) και ειδικής κριτικής επιτροπής (50%)», συμπληρώνεται στην ανακοίνωση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Κύπρου.

Στις πρώτες του δηλώσεις στην εκπομπή «Απόγευμα Μαζί» και τον Παναγιώτη Δημόπουλο, ο Γιώργος Περρής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ανάθεση της κυπριακής εκπροσώπησης:

«Το έμαθα μόλις λίγα λεπτά πριν την επίσημη ανακοίνωση, με πήραν τηλέφωνο και με ενημέρωσαν. Κατενθουσιάστηκα. Μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να εκπροσωπώ την Κύπρο σε έναν διαγωνισμό που παρακολουθώ από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου», ανέφερε.

«Σας υπόσχομαι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να μας εκπροσωπήσω με όση περισσότερη αλήθεια έχω μέσα μου, θάρρος και πολλή αγάπη για την Κύπρο που είναι η δεύτερη πατρίδα μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η χαρά μου είναι τεράστια», πρόσθεσε, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε πως θα ήθελε να ανέβει στη σκηνή της Eurovision με μια δυνατή και συναισθηματική μπαλάντα.