Ο Μανώλης Μητσιάς βρέθηκε στο επίκεντρο ενός απρόοπτου περιστατικού κατά τη συναυλία «Τα καλοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Δίου στην Πιερία. Λίγο πριν από την ερμηνεία των τραγουδιών του Νίκου Γκάτσου σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι, ανακοινώθηκε στο κοινό ότι ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος του σπουδαίου συνθέτη, δεν χορήγησε την απαιτούμενη άδεια για τη δημόσια εκτέλεσή τους, με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν από το πρόγραμμα της βραδιάς.

Την ενημέρωση έκανε η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος, διαβάζοντας το ηλεκτρονικό μήνυμα που είχε λάβει στις 3 Ιουλίου από την πλευρά του Γιώργου Χατζιδάκι. Σύμφωνα με το περιεχόμενό του, η άρνηση σχετίζεται με το γεγονός ότι το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως Αφιερωματικό Έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και ότι οι εκδηλώσεις στις οποίες θα παρουσιάζονται έργα του συνθέτη έχουν ήδη προγραμματιστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του Γιώργου Χατζιδάκι. Παράλληλα, η κ. Δημητρούκα ανέφερε πως η απαγόρευση κοινοποιήθηκε και με εξώδικη δήλωση προς την εταιρεία παραγωγής της συναυλίας.

Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το κοινό, με αρκετούς θεατές να φωνάζουν «Αίσχος» και «Ντροπή». Η ίδια, εμφανώς συγκινημένη, φορώντας συμβολικά μια γραβάτα που είχε χαρίσει ο Μάνος Χατζιδάκις στον Νίκο Γκάτσο, κάλεσε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει αντί να τραγουδήσει το «Γιάννης ο φονιάς».

Ο Μανώλης Μητσιάς ανέφερε πως ήταν η πρώτη φορά από το 1977 που δεν ερμήνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο είχε γραφτεί ειδικά για τη φωνή του από τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι. Αντί να το τραγουδήσει, απήγγειλε τους στίχους, χαρίζοντας στο κοινό μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

Το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς» γράφτηκε το καλοκαίρι του 1975, όταν ο Νίκος Γκάτσος έβαλε στίχους στη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι. Ακολούθησαν και τα υπόλοιπα τραγούδια του ιστορικού δίσκου «Αθανασία», οι ηχογραφήσεις του οποίου ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 1976, με τον ίδιο τον Μάνο Χατζιδάκι να επιμελείται την ενορχήστρωση. Ο δίσκος κυκλοφόρησε την άνοιξη του ίδιου έτους, γνώρισε μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία και θεωρείται πλέον ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής δισκογραφίας. Εδώ και πέντε δεκαετίες ο Μανώλης Μητσιάς ερμηνεύει σταθερά τα τραγούδια αυτά στις εμφανίσεις του, γεγονός που έκανε την απουσία τους από τη συγκεκριμένη συναυλία ακόμη πιο ιδιαίτερη.

Παρά τον περιορισμό, η συναυλία συνεχίστηκε με τραγούδια του Νίκου Γκάτσου σε μουσική άλλων σημαντικών Ελλήνων συνθετών, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Δήμος Μούτσης, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο Χριστόδουλος Χάλαρης και ο Ηλίας Ανδριόπουλος. Στη σκηνή βρέθηκε και η διεθνώς καταξιωμένη μεσόφωνος Αλεξάνδρα Γκράβας, η οποία ερμήνευσε τραγούδια όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και στα καταλανικά, τα κροατικά και τα γαλλικά, ενώ απήγγειλε στα κορεατικά το «Τραγούδι της Σειρήνας». Επιπλέον, παρουσίασε για πρώτη φορά στα ελληνικά το τραγούδι «Η φωτιά που καίει», σε μουσική Δήμου Μούτση, του οποίου οι στίχοι είχαν αρχικά γραφτεί από τον Νίκο Γκάτσο για να μεταφραστούν και να ηχογραφηθούν στα γαλλικά.

Προς το τέλος της βραδιάς, ο Μανώλης Μητσιάς ανταποκρίθηκε στις επίμονες εκκλήσεις του κοινού και, διακόπτοντας για λίγο το επίσημο πρόγραμμα, τραγούδησε χωρίς μουσική συνοδεία το εμβληματικό «Τσάμικο» των Γκάτσου -Χατζιδάκι, με τους θεατές να τον συνοδεύουν σαν μια μεγάλη χορωδία, δημιουργώντας μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συναυλίας.

Μετά το περιστατικό, το θέμα απέκτησε ευρύτερες διαστάσεις, καθώς η αιτιολόγηση της άρνησης συνδέθηκε με το Αφιερωματικό Έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, το Υπουργείο Πολιτισμού διευκρίνισε ότι η ανακήρυξη του 2026 ως αφιερωματικού έτους δεν μεταβάλλει το καθεστώς διαχείρισης ή αδειοδότησης των κοινών έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Νίκου Γκάτσου, ούτε θεσπίζει αποκλειστικό μηχανισμό έγκρισης για τη δημόσια εκτέλεσή τους κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους.

Με πληροφορίες από το voria.gr