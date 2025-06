Ο γιος του Τζέισον Μομόα, Νακόα Γουλφ Μομόα πρόκειται να κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο δίπλα στον πατέρα του στην τρίτη και τελευταία ταινία Dune.

Ο 16χρονος θα είναι συμπρωταγωνιστής του Τίμoθι Σαλαμέ και της Zendaya, ως Λέτο II, γιος του Πολ Ατρείδης και της Τσάνι.

Τη δίδυμη αδερφή του στην οθόνη, Γκανίμα, θα υποδυθεί η Άιντα Μπρουκ, σύμφωνα με το Deadline.

Ο Τζέισον Μομόα επιστρέφει στον ρόλο του ως Ντάνκαν Άινταχο στο τελευταίο μέρος της τριλογίας Dune. Τον Απρίλιο, μιλώντας στον Κρεγκ Μέλβιν στο Today, ο Μομόα επιβεβαίωσε την εμφάνισή του.

«Επιστρέφω», είπε ο πρωταγωνιστής του Aquaman. «Το άκουσες πρώτος» πρόσθεσε.

Η κινηματογραφική σειρά Dune είναι διασκευή των βραβευμένων μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας του Φρανκ Χέρμπερτ.

Στο τρίτο μέρος του franchise «Dune Messiah», το οποίο διαδραματίζεται 12 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Dune: Part Two», ο χαρακτήρας του Μομόα επιστρέφει ως κλώνος του πρώην εαυτού του και παρουσιάζεται στον Πολ.

Nakoa-Wolf Momoa & Ida Brooke have officially been cast in Denis Villeneuve’s ‘DUNE 3’

They will portray Leto II and Ghanima, the twin children of Paul Atreides (Timothee Chalamet) and Chani (Zendaya). pic.twitter.com/S4wpXCSZvS

— Film Updates (@FilmUpdates) June 17, 2025