Ο Τζακ Ντεπ ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του, αλλά πίσω από τις κάμερες. Ο 24χρονος γιος του Τζόνι Ντεπ και της Βανέσα Παραντί, οι οποίοι έχουν αποκτήσει μαζί και την 27χρονη Λίλι-Ρόουζ έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, καθώς σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία στο Παρίσι.

Με χαλαρό, κάζουαλ στυλ, ο Τζακ βρισκόταν απόλυτα στο στοιχείο του πάνω στο σετ, φορώντας ακουστικά και έχοντας ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου στη μπλούζα του.

Σύμφωνα με το E! News, στο παρελθόν o μικρότερος γιος του Ντεπ έχει δημιουργήσει τρεις ταινίες μικρού μήκους μαζί με τον συνεργάτη του, Ντέξτερ Ντέμι. Η πιο πρόσφατη με τίτλο «Tug of War», στην οποία πρωταγωνιστεί Τζίνα Γκέρσον, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μπέβερλι Χιλς. Κατά την προώθηση του πρότζεκτ, οι δυο τους είχαν δώσει μια πρόγευση για το επόμενο βήμα τους.

«Δεδομένου ότι αυτή είναι η τρίτη μας ταινία μικρού μήκους, αυτή την περίοδο γράφουμε το πρώτο μας σενάριο για μεγάλου μήκους», είχαν δηλώσει σε κοινή τους συνέντευξη στο Director’s Notes τον περασμένο Ιούλιο, «και ελπίζουμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία/γυρίσματα στο άμεσο μέλλον».

Πριν αφοσιωθεί πλήρως στον κινηματογράφοο ο Τζακ εργαζόταν στο «L’Area», λιβανέζικο εστιατόριο στο Παρίσι.

«Είναι εξαιρετικό παιδί» είχε δηλώσει ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Εντουάρντ Σουέκ στην Daily Mail τον Δεκέμβριο του 2024, προσθέτοντας: «Δεν του αρέσει ιδιαίτερα η δημοσιότητα. Εργαζόταν ως μπάρμαν αλλά και στην κουζίνα».

Εκείνη την εποχή, ο διάσημος πατέρας του είχε εξομολογηθεί πως ένιωσε ιδιαίτερα ανακουφισμένος που ο γιος του «δεν είχε δείξει καμία επιθυμία να γίνει ηθοποιός».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ