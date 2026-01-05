Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο τιμήθηκε με το Βραβείο Σκηνοθεσίας στην εκδήλωση «Variety’s 10 Directors to Watch and Creative Impact Awards» για τη νέα του ταινία «Frankenstein», στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς, στις 4 Ιανουαρίου.

Κατά την ομιλία του, ο κορυφαίος δημιουργός απηύθυνε δριμύ «κατηγορώ» ενάντια στην υποτίμηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και απευθυνόμενος στους νέους κινηματογραφιστές τόνισε:

«Να είστε ευγενικοί, να έχετε ενεργό δράση και να πιστεύετε στην τέχνη σας. Όταν οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι η τέχνη δεν είναι σημαντική, να θυμάστε πως αυτό αποτελεί πάντα το προοίμιο του φασισμού. Όταν σας λένε ότι δεν έχει σημασία ή ότι μια “καταραμένη” εφαρμογή μπορεί να παράγει τέχνη, αναρωτηθείτε: αν όντως δεν είναι σημαντική, τότε γιατί την επιζητούν με τόσο πάθος; Η απάντηση είναι ότι επιδιώκουν να ευτελίσουν καθετί που μας κάνει λίγο καλύτερους και λίγο πιο ανθρώπινους. Και αυτό, στις δικές μου αρχές και στη δική μου ζωή, συμπεριλαμβάνει ακόμη και τα τέρατα».

Εκτός από τον Ντελ Τόρο στη εκδήλωση βραβεύτηκαν ο Ντουέιν Τζόνσον, στον οποίο απονεμήθηκε το Βραβείο Creative Impact in Acting για την ερμηνεία του στην ταινία «The Smashing Machine» και η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία παρέλαβε το Creative Impact in Breakthrough Performance για το ρόλο της στο «One Battle After Another».

Σημειώνεται ότι η ταινία «Frankenstein» έκανε το ντεμπούτο της στο Netflix στις 17 Οκτωβρίου. Το πρωταγωνιστικό καστ περιλαμβάνει τους Τζέικομπ Ελόρντι, Όσκαρ Άιζακ και Μία Γκοθ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ